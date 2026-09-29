Un docente de 61 años fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por abusar sexualmente de ocho alumnas de una escuela primaria de Guaymallén, Mendoza. La sentencia fue dictada en un juicio abreviado, en el que el acusado reconoció los hechos.

Se trata de Hugo Efraín Oyola Amaya, quien recibió la condena del juez Luis Correa Llano, del Tribunal Penal Colegiado 2. Además de la pena de prisión, la Justicia dispuso su inhabilitación perpetua para ejercer la docencia.

Los abusos ocurrieron durante las clases

Los hechos investigados ocurrieron en la escuela primaria pública Tomás Alva Edison, ubicada en el barrio Santa Ana, donde Oyola dictaba Matemática y Ciencias Naturales a estudiantes de quinto grado.

Las víctimas tenían entre 10 y 11 años. Según la investigación, las alumnas denunciaron que el docente realizaba tocamientos en distintas partes del cuerpo durante las clases y que, en algunos casos, las situaciones se habrían repetido.

La investigación comenzó en octubre de 2024, luego de que un grupo de padres presentara las primeras denuncias. El docente fue detenido el 31 de octubre de ese año, mientras se encontraba dando clases.

La causa comenzó con cuatro casos, pero luego la Fiscalía convocó a posibles nuevas víctimas y se incorporaron otros cuatro hechos. De esta manera, el expediente llegó a los ocho casos por los que finalmente fue condenado.

Ya había sido condenado por abuso en 2017

Uno de los aspectos centrales del caso es que Oyola ya había recibido una condena por abuso sexual en mayo de 2017. En aquella oportunidad, la Justicia le impuso tres años de prisión en suspenso por abuso sexual simple agravado por su condición de educador y encargado de la guarda.

Pese a esa sentencia, continuó trabajando como docente hasta su detención en 2024.

La nueva resolución judicial también ordenó la extracción de muestras biológicas para incorporar su perfil genético al Registro Provincial de Huellas Genéticas y dispuso que la decisión sea comunicada a los padres de las víctimas.