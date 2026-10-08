La Justicia de San Juan condenó este jueves 8 de octubre a seis años de prisión efectiva al fotógrafo Ivo Sorrentino, acusado de abusar sexualmente de una joven durante un encuentro posterior a una fiesta. Sin embargo, el juez Roberto Montilla dispuso que permanezca en libertad bajo estrictas medidas judiciales hasta que la sentencia quede firme.

El fallo se conoció minutos antes de las 13, luego de que el magistrado escuchara las últimas palabras del acusado y declarara un cuarto intermedio. Finalmente, Montilla lo consideró autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal. Durante los alegatos, el fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI Cavig, había solicitado una pena de siete años y seis meses de prisión, mientras que la defensa pidió la absolución.

De acuerdo con la investigación, el episodio ocurrió después de que el condenado, la víctima y otra pareja compartieran una noche en un local bailable. Durante la salida, ambos tuvieron un acercamiento que incluyó un beso. Posteriormente, el grupo se trasladó a una vivienda particular para continuar la reunión.

Según la acusación, durante la mañana la joven decidió retirarse a descansar a una de las habitaciones. Sorrentino la siguió y ella le manifestó expresamente que no quería mantener relaciones sexuales. Sin embargo, la denunciante relató que despertó cuando el hombre estaba abusando sexualmente de ella, sin su consentimiento.

Tras conseguir apartarlo, la mujer salió de la habitación y buscó ayuda de una amiga. Ambas solicitaron un vehículo mediante una aplicación de transporte para abandonar la vivienda.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas que consideró fundamentales para sostener la acusación. Entre ellas, el testimonio del conductor que trasladó a las jóvenes, quien confirmó el estado de conmoción de la denunciante y relató que escuchó lo sucedido durante el viaje.

Además, la víctima acudió rápidamente a la UFI Cavig, lo que permitió realizar los exámenes médicos correspondientes. Los análisis posteriores detectaron material genético del acusado en las muestras obtenidas durante la revisión.

Por su parte, los abogados defensores José Manuel Beltrán y Mario Morán sostuvieron durante el debate que la relación sexual había sido consentida. No obstante, el juez consideró acreditada la responsabilidad penal del fotógrafo y dictó una condena de seis años de prisión.

Las medidas que deberá cumplir mientras permanezca en libertad

Pese a la condena, Sorrentino no será trasladado inmediatamente al Servicio Penitenciario Provincial. El magistrado resolvió mantener su libertad hasta que la sentencia adquiera firmeza, aunque estableció una serie de restricciones que deberá respetar.

Entre las condiciones impuestas, deberá presentarse cada 15 días ante la Comisaría 7ª, permanecer a disposición de la Justicia y no podrá salir de San Juan ni del país sin autorización judicial. También se ordenó la retención de sus documentos de viaje.

Asimismo, tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de la víctima o establecer cualquier tipo de contacto con ella.

De esta manera, el fotógrafo continuará en libertad mientras se desarrolla la etapa procesal correspondiente para que la condena quede firme. La sentencia establece seis años de prisión efectiva, aunque su cumplimiento permanece pendiente de esa instancia.