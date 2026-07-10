La Justicia de Salta condenó a 15 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su hija menor de edad mientras cumplía arresto domiciliario durante el Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio (ASPO) dispuesto por la pandemia de coronavirus.

Según determinó la investigación, los hechos ocurrieron entre 2020 y fines de noviembre de 2021, período en el que el acusado convivía con la víctima, quien entonces tenía entre 11 y 13 años. El tribunal concluyó que el hombre se aprovechó de la convivencia y del vínculo familiar para cometer los abusos.

Durante el juicio, la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Celina Morales Torino, sostuvo que los ataques se producían cuando la madre de la menor salía a trabajar. La causa también acreditó que el acusado ejercía amenazas para impedir que la víctima revelara lo sucedido, generando un contexto de miedo y sometimiento.

De acuerdo con la investigación, la situación comenzó a conocerse cuando la adolescente reunió el valor para contarle lo que estaba viviendo a una docente de su escuela. A partir de ese relato se activaron los mecanismos de protección y la intervención judicial que dieron origen a la causa penal.

El juicio estuvo a cargo del juez Martín Pérez, quien declaró al acusado penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia preexistente, en perjuicio de una menor de 18 años. Además de la pena de 15 años de prisión, el magistrado lo declaró reincidente por segunda vez, lo que agrava su situación procesal.