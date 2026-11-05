Un hombre fue condenado a dos meses de prisión de cumplimiento efectivo por sustraer una billetera de un comercio del centro comercial Paseo San Juan. Se trata de Mario Luis Giménez, quien fue declarado reincidente y quedó bajo prisión preventiva, según informó el Ministerio Público de San Juan.

La sentencia se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado, en el marco del Procedimiento Especial de Flagrancia. El acusado fue encontrado responsable del delito de hurto simple.

Cómo ocurrió la sustracción en el local Mistral

El hecho ocurrió el 31 de octubre de 2026, alrededor de las 18:30, en el comercio Mistral, ubicado en el Paseo San Juan. Según la investigación, Giménez ingresó al local y pidió que le mostraran distintas billeteras de cuero.

Mientras la empleada exhibía los productos, el hombre aprovechó un momento de distracción para esconder una de las billeteras entre sus prendas y retirarse sin realizar ninguna compra. El artículo tenía un valor comercial de $60.000.

Cuando advirtió el faltante, la empleada revisó las cámaras de seguridad y constató que el hombre se había llevado el producto. Luego dio aviso al personal de seguridad del centro comercial.

Lo detuvieron sobre calle Scalabrini Ortiz

De acuerdo con la investigación, Giménez se dirigió hacia otro sector del paseo y, al notar que lo seguían, ocultó la billetera en la capucha de su buzo e intentó retirarse. El personal de seguridad privada quiso interceptarlo, pero el sospechoso logró salir del predio.

Tras el aviso, efectivos policiales que realizaban tareas de seguridad adicional y personal del Comando Radioeléctrico localizaron al hombre sobre calle Scalabrini Ortiz. Allí fue finalmente aprehendido.

Las cámaras de seguridad permitieron corroborar la maniobra, mientras que el propietario del comercio aportó los registros fílmicos e instó la acción penal. La intervención dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia.

La resolución judicial

La investigación estuvo a cargo del fiscal Francisco Micheltorena, con la asistencia de la ayudante fiscal Liliam Mari. Finalmente, mediante el acuerdo alcanzado con la defensa, se impusieron dos meses de prisión efectiva, se declaró la reincidencia y se dispuso la prisión preventiva.