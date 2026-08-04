Un hombre fue condenado a 3 años y 3 meses de prisión efectiva por atacar con un cuchillo a su expareja en un hecho ocurrido en febrero pasado en Santa Lucía. Si bien la investigación comenzó bajo la figura de tentativa de femicidio, el proceso concluyó con un juicio abreviado en el que la acusación fue recalificada como lesiones graves.

El condenado es Maximiliano Exequiel Alé. El acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa fue homologado por el juez Sergio López Martí, quien impuso la pena acordada por las partes.

Según la investigación, el episodio ocurrió en la vivienda de la víctima, ubicada en Villa Río San Juan. El hombre había concurrido al domicilio con el argumento de colaborar en la reparación del techo de la casa. Sin embargo, la situación cambió cuando un mensaje recibido por la mujer habría desencadenado una reacción violenta por parte del acusado.

De acuerdo con la causa, Alé tomó un cuchillo tipo Tramontina y una faca y atacó a su expareja, provocándole cerca de 30 lesiones, entre heridas cortopunzantes y hematomas, principalmente en el rostro y el cuello. La agresión ocurrió delante de una de las hijas que ambos tienen en común, una niña de 4 años.

La mujer logró escapar de la vivienda y pedir ayuda. Vecinos alertaron a la Policía y posteriormente fue trasladada al Hospital Guillermo Rawson, donde recibió atención médica. Tras permanecer internada, fue dada de alta y quedó fuera de peligro.

Cambio de acusación

En los primeros meses de la investigación, el Ministerio Público Fiscal había sostenido que el hecho configuraba un intento de femicidio y solicitó la prisión preventiva del imputado. No obstante, antes de que la causa avanzara a juicio, la acusación fue modificada y ambas partes acordaron resolver el caso mediante un juicio abreviado por el delito de lesiones graves. Los fundamentos de ese cambio no fueron informados oficialmente.