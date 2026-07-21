Un hombre de 36 años fue condenado a cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo por robarle el teléfono celular y dinero en efectivo a un jubilado de 80 años, a quien además arrastró varios metros con una motocicleta durante la fuga. La sentencia fue acordada mediante un juicio abreviado en el Fuero Especial de Flagrancia.

El hecho ocurrió el 17 de julio, alrededor de las 12:45, sobre la vereda de calle 25 de Mayo, a pocos metros de la intersección con calle Jujuy, en Capital.

Según la investigación, la víctima se encontraba hablando por teléfono cuando fue sorprendida desde atrás por un hombre que, de manera simultánea, le arrebató un teléfono Samsung A14, con funda negra, y le sustrajo 18.000 pesos que llevaba en el bolsillo de su campera.

El damnificado alcanzó a darse vuelta y observó que el atacante llevaba un casco negro, un chaleco del mismo color, una prenda rayada debajo, pantalón negro y zapatillas blancas. En un intento por recuperar sus pertenencias, forcejeó con el delincuente.

El ladrón logró liberarse, subió a una motocicleta Motomel de 110 centímetros cúbicos e inició la fuga por calle 25 de Mayo hacia el este. Sin embargo, el jubilado continuó aferrado al rodado y fue arrastrado durante casi media cuadra antes de soltarse, sufriendo múltiples escoriaciones en ambas piernas.

Personal del servicio de emergencias médicas asistió de inmediato a la víctima en el lugar y le practicó las primeras curaciones, recomendando una atención médica de mayor complejidad.

Durante la huida, la motocicleta del delincuente sufrió un desperfecto mecánico cuando se salió la cadena del sistema de transmisión. Esto obligó al sospechoso a continuar escapando a pie mientras empujaba el rodado por calle Aberastain.

La víctima comenzó a pedir ayuda a los gritos de "¡Al ladrón, agárrenlo!", lo que motivó la intervención de varios transeúntes, quienes iniciaron una persecución.

En su intento por escapar, el delincuente abandonó la motocicleta, el casco y una mochila negra entre calles 25 de Mayo y Pedro Echagüe, con el objetivo de correr más rápido. Sin embargo, fue alcanzado y reducido por los vecinos mediante una aprehensión civil sobre calle Pedro Echagüe, donde permaneció retenido hasta la llegada de la Policía.

Al realizarle el palpado preventivo, los efectivos encontraron entre sus pertenencias el celular robado y los 18.000 pesos que habían sido denunciados como sustraídos.

Posteriormente intervino el ayudante fiscal Marcelo Bustos, quien realizó las primeras diligencias en el lugar e informó del caso a la fiscal de turno, Yanina Galante, quien dispuso la intervención del Fuero Especial de Flagrancia.

El detenido fue identificado como Adrián Eduardo Guzmán, de 36 años. En el marco de un juicio abreviado, la Justicia lo condenó a cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de robo, por lo que continuará alojado en dependencias policiales hasta el cumplimiento de las medidas judiciales correspondientes.