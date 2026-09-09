El caso comenzó durante la noche del jueves, cuando Espejo Páez se presentó en una vivienda de Rodeo donde se encontraba su expareja junto a su hija menor de edad y tres amigos.

Según consta en la causa, el hombre llegó en medio de una situación de tensión, comenzó a gritar, insultar y patear la puerta. Cuando la mujer abrió, el acusado la habría empujado y amenazado con dispararle tanto a ella como a las personas que estaban en el lugar.

Durante el episodio también habría mencionado que tenía armas de fuego en su poder. Finalmente, se retiró de la vivienda, aunque horas después regresó.

La mujer volvió a ser amenazada

Cerca de las 3 de la madrugada del viernes, el acusado regresó al domicilio y comenzó nuevamente a golpear la puerta. Ante el temor de que pudiera romperla, la mujer decidió abrir.

De acuerdo con la investigación, Espejo Páez volvió a empujarla y provocó que cayera contra una estufa. Además, habría reiterado las amenazas relacionadas con el uso de armas de fuego y continuó con las agresiones verbales.

Ante la situación, uno de los amigos que se encontraba con la mujer llamó a la Policía para pedir ayuda.

El allanamiento y las tres armas

La denuncia fue formalizada el viernes 4 de septiembre. A partir de ese momento, personal de la UFI del Norte avanzó con las medidas correspondientes para investigar el hecho.

Horas después, efectivos policiales allanaron la vivienda del acusado, ubicada en Rodeo. Durante el procedimiento encontraron tres armas de fuego: un revólver calibre 22 y dos escopetas.

Las armas fueron secuestradas y Espejo Páez quedó detenido. El hallazgo fue incorporado a la investigación junto con las amenazas y los daños denunciados por su expareja.

Seis meses de prisión efectiva

La causa finalmente llegó a la Justicia de Jáchal y fue resuelta mediante un procedimiento de juicio abreviado.

Espejo Páez fue condenado a seis meses de prisión efectiva por los delitos de amenaza simple, daño y tenencia ilegítima de armas de fuego.

Tras la sentencia, el hombre fue trasladado al Servicio Penitenciario de Chimbas, donde deberá cumplir la pena impuesta.