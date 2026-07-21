La Justicia condenó a Alejandro Leonel Luján, de 19 años, a ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo tras hallarlo culpable del delito de hurto agravado por escalamiento. La pena fue acordada mediante un juicio abreviado entre la Fiscalía y la defensa, y el imputado fue declarado reincidente, por lo que continuará detenido con prisión preventiva.

El hecho ocurrió el pasado 18 de julio, alrededor de las 11:40, en una vivienda ubicada en Villa Farrán, departamento Pocito.

Según la investigación, el propietario del inmueble escuchó ruidos provenientes del patio de su vivienda, un espacio que además utiliza como taller y donde guarda numerosas herramientas de trabajo.

Al salir para verificar qué ocurría, encontró varios elementos fuera de lugar y, al recorrer el sector, descubrió a un joven escondido detrás de uno de los muros del patio. El intruso sostenía un reflector y tenía a su lado un gato hidráulico y un rollo de cable monofásico, elementos que, de acuerdo con la investigación, ya estaban preparados para ser sustraídos.

El dueño de casa logró reducir al sospechoso y dio aviso al 911. Minutos después arribó personal de la Subcomisaría Barrio Buenaventura Luna, que procedió a la aprehensión del acusado.

Durante la inspección, el damnificado advirtió además el faltante de un taladro Black & Decker y una amoladora Bosch, herramientas que utilizaba habitualmente para su trabajo. Los investigadores creen que esos elementos habrían sido sustraídos por otros individuos que acompañaban al detenido y que lograron escapar antes de la llegada de la Policía.

En el lugar también fueron encontrados varios objetos desmontados y preparados para ser retirados, entre ellos dos pistolas para pintura a presión de aire, un bloqueador de sonido industrial y un protector de ventilador industrial, aunque finalmente no alcanzaron a ser robados.

Tras el procedimiento, se presentó el ayudante fiscal Marcelo Bustos Meglioli, quien informó lo ocurrido al fiscal de turno, Francisco Micheltorena, que dispuso la intervención del Fuero Penal Especial de Flagrancia.

En el marco del proceso judicial, la Fiscalía y la defensa acordaron un juicio abreviado, mediante el cual Luján aceptó su responsabilidad en el hecho y fue condenado a cumplir ocho meses de prisión efectiva por el delito de hurto agravado por escalamiento. La investigación continúa para identificar a los presuntos cómplices que habrían escapado con las herramientas sustraídas.