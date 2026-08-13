Un hombre y una mujer fueron condenados a tres años de prisión de cumplimiento condicional por un caso de abuso sexual contra una adolescente que tenía 13 años al momento del hecho. La Justicia también les impuso una prohibición de acercamiento y contacto con la víctima.

Según el informe judicial, el episodio ocurrió durante la mañana del 29 de septiembre de 2025. La investigación logró acreditar que el hombre, identificado por sus iniciales como G.R.T.L., abusó sexualmente de la adolescente dentro del domicilio en el que convivía con su pareja.

De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el condenado convenció previamente a su pareja, C.A.B.M., para que saliera de la vivienda y así poder quedarse a solas con la hija de la mujer.

La causa avanzó hasta una audiencia de juicio abreviado, realizada el 10 de agosto de 2026, luego de un acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal, los imputados y sus defensas.

Ambos recibieron tres años de prisión condicional

El juez de Garantías hizo lugar al acuerdo y condenó a G.R.T.L. a tres años de prisión de cumplimiento condicional como autor del delito de abuso sexual agravado por la convivencia preexistente.

En tanto, C.A.B.M. recibió la misma pena al ser considerada autora del delito de cooperación para la perpetración del abuso sexual agravado por la convivencia preexistente.

Además de las condenas, la Justicia estableció para ambos la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima, sus domicilios y los lugares que frecuenta habitualmente.

También tendrán prohibido mantener cualquier tipo de contacto con la adolescente, así como realizar actos de hostigamiento o perturbación durante un período de tres años.

La investigación estuvo encabezada por la fiscal Valentina Bucciarelli, con la intervención de la fiscal subrogante Andrea Insegna y los ayudantes fiscales Nahuel Ibazeta, Luciana Fasoli y Fernando Guerrero.