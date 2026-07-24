Condenaron a una mujer por seis estafas con falsas ventas de garrafas en Facebook

Una mujer de 30 años fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional tras reconocer que cometió seis estafas mediante publicaciones falsas de venta de garrafas de gas en Facebook y Marketplace. La maniobra, que se desarrolló entre abril y septiembre de 2024, provocó un perjuicio económico superior a los $1.900.000 y dejó como víctimas a seis compradores.

La sentencia fue dictada en un juicio abreviado, luego de que la imputada admitiera su responsabilidad. La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, que logró vincular las distintas denuncias y demostrar que todas respondían a un mismo esquema delictivo.

De acuerdo con la causa, la mujer ofrecía garrafas a través de publicaciones en redes sociales utilizando el nombre de una supuesta empresa denominada "Juan Gas". Los interesados se comunicaban por WhatsApp, donde acordaban la compra y la entrega a domicilio.

Una vez pactado el precio, las víctimas debían transferir el dinero a cuentas bancarias o billeteras virtuales registradas a nombre de terceros. Sin embargo, tras recibir el pago, la acusada dejaba de responder los mensajes y nunca concretaba la entrega de las garrafas.

La investigación determinó que en algunos casos convencía a los compradores de realizar más de una transferencia con diferentes excusas. Incluso, en uno de los hechos realizó una videollamada para generar confianza y obtener nuevos pagos, mientras que en otro logró concretar un débito automático sobre la cuenta bancaria de una de las víctimas.

Las pérdidas económicas sufridas por los damnificados oscilaron entre los $60.000 y los $760.000.

La investigación permitió unificar las denuncias

Los fiscales detectaron que las seis denuncias presentaban un mismo patrón de funcionamiento y decidieron acumular los expedientes en una única investigación.

El análisis de los registros de empresas de telefonía permitió establecer que un mismo dispositivo era utilizado para operar varias líneas telefónicas, algunas registradas a nombre de la imputada y otras dadas de alta en distintas provincias para dificultar su identificación.

Además, la geolocalización del teléfono ubicó reiteradamente el aparato en la zona donde reside la mujer. A esto se sumó el seguimiento de las transferencias bancarias y movimientos en billeteras virtuales, que permitió reconstruir el recorrido del dinero.

Los investigadores comprobaron que las cuentas receptoras pertenecían a personas del entorno de la acusada y que una de ellas estaba asociada a un correo electrónico de su titularidad, elemento que resultó determinante para acreditar su participación en las maniobras.

La condena

El juez Mario Guillermo Adárvez Camacho declaró a la mujer autora penalmente responsable del delito de estafa, en seis hechos cometidos en concurso real, y le impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

Como parte de la sentencia, deberá cumplir reglas de conducta durante ese período. Entre ellas, fijar domicilio, someterse al control del Patronato de Liberados, abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de bebidas alcohólicas, y desempeñar un oficio, profesión o actividad laboral acorde con sus capacidades.