Condenaron a una mujer por vender drogas con su hija de 12 años

Una mujer de 43 años fue condenada por la Justicia de Córdoba a cuatro años y medio de prisión por vender drogas desde su casa e involucrar a su hija de 12 años en la actividad. La menor atendía a los compradores y colaboraba con el fraccionamiento y preparación de las dosis.

La vivienda estaba ubicada en el barrio IPV Argüello, en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba, y funcionaba a pocos metros de un jardín de infantes. Allí se comercializaban cocaína y marihuana al menudeo.

La mujer fue condenada por comercialización de estupefacientes agravada por haberse servido de una menor de 18 años. El tribunal también le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria debido a que tiene hijos a su cargo.

El mensaje de WhatsApp que quedó como prueba

Uno de los elementos centrales de la investigación fue un mensaje que la nena le envió a su madre por WhatsApp y que quedó incorporado al expediente.

“Ma, ¿las bolsitas las dejo cortadas o las acomodo en la mesa?”, escribió la menor, en una conversación que permitió a los investigadores determinar el rol que tenía dentro de la actividad de venta de drogas.

Según la causa, la niña había aprendido a preparar las dosis y atendía a los compradores que llegaban a la vivienda. Los investigadores determinaron que podía hacerlo a distintas horas del día.

Las denuncias que destaparon el punto de venta

La investigación comenzó a partir de varias denuncias anónimas realizadas por vecinos ante la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Los avisos alertaban sobre la existencia de un punto de venta de drogas en la vivienda.

Luego de realizar averiguaciones, tomar testimonios y analizar filmaciones, los investigadores confirmaron los movimientos denunciados. Los allanamientos se concretaron en febrero de 2024 y permitieron secuestrar numerosas dosis preparadas para su comercialización.

La mujer fue detenida durante el procedimiento, mientras que su hermano, señalado en la causa por su presunta participación en el circuito de venta, logró escapar.

La mujer pidió perdón ante el juez

Durante el juicio abreviado, la acusada reconoció su responsabilidad y pidió perdón. Según declaró, estaba sola a cargo de sus hijos y atravesaba una situación económica complicada.

También aseguró que había sufrido violencia de género y que había denunciado a su expareja, quien se encuentra detenido. La mujer sostuvo que había intentado mantener a su familia mediante la venta de comida y la Asignación Universal por Hijo, pero que el dinero no le alcanzaba.

El fiscal Marcelo Hidalgo había solicitado una pena de seis años de prisión, mientras que la defensa pidió una condena menor. Finalmente, el tribunal fijó la pena en cuatro años y medio y valoró la confesión y el arrepentimiento de la acusada.

El tío de la nena será juzgado

La causa continuará con otro proceso para el hermano de la mujer, identificado como D. E. P., de 47 años. El hombre no aceptó el juicio abreviado y deberá afrontar un debate oral.

Según la investigación, está acusado de proveer la droga que posteriormente era comercializada desde la vivienda. La fiscalía anticipó que solicitará para él una pena más severa.

La Justicia mantiene en reserva la identidad de la madre y del tío para preservar a la menor de edad.