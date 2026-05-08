Condenaron a una pareja por megaestafa a fieles mormones en San Juan

La causa por la millonaria estafa que sacudió a miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en San Juan tuvo este viernes un giro clave. En un juicio abreviado, Brisa Ocampo fue condenada a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que su esposo, Francisco Ontiveros, recibió una pena de seis años de prisión en suspenso por las maniobras fraudulentas investigadas por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.

La pareja estaba acusada de montar un esquema financiero ilegal a través de las firmas “Green House” y “Green House Fintech”, con las que prometían ganancias extraordinarias a inversores, muchos de ellos integrantes de la comunidad mormona sanjuanina. Según la investigación, ofrecían rendimientos semanales de entre el 4% y el 6%, llegando incluso a asegurar retornos mensuales del 20%.

Con el avance de la pesquisa, el expediente creció de manera exponencial. Las denuncias pasaron de las primeras 37 presentaciones a un total de 73 damnificados, mientras que el monto del fraude se elevó hasta alcanzar aproximadamente los $370 millones.

La Fiscalía sostuvo que los condenados aprovecharon la confianza generada dentro del ámbito religioso para captar víctimas, muchas de las cuales entregaron ahorros, dólares y hasta vehículos. La maniobra comenzó a derrumbarse cuando dejaron de pagar los intereses prometidos y ofrecían devoluciones sin respaldo económico.