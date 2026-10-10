La Justicia de San Juan condenó a tres años de prisión en suspenso a Raúl Enrique García, el automovilista que atropelló y provocó la muerte de Rosana Elina Patiño en Concepción, Capital, en octubre de 2025. La sentencia se conoció este viernes 9 de octubre, luego de que el acusado reconociera su responsabilidad en el hecho mediante un juicio abreviado. Además, recibió una inhabilitación de cinco años para conducir vehículos.

La resolución fue homologada por la jueza de Garantías Flavia Allende, quien aprobó el acuerdo alcanzado entre las partes. García fue condenado por el delito de homicidio culposo y, al tratarse de una pena de ejecución condicional, no deberá cumplirla en prisión efectiva.

El siniestro vial ocurrió el 25 de octubre de 2025, alrededor de las 17.05, en la intersección de calles Juan Jufré y Aberastain, en Concepción. En ese lugar, Patiño circulaba en bicicleta cuando se produjo el impacto con el automóvil conducido por García. La mujer sufrió heridas de gravedad y fue trasladada a un centro de salud, donde permaneció internada durante tres días hasta que finalmente falleció.

La imprudencia del conductor que terminó en una condena

La investigación estuvo a cargo de la UFI Delitos Especiales, con la intervención del fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese. Durante el proceso se determinó que, si bien el automovilista tenía prioridad de paso en la intersección, su conducta fue imprudente y negligente.

Según estableció la Fiscalía, García no frenó ni realizó maniobras para evitar el impacto, pese a que la ciclista ya había atravesado más de la mitad de la calzada. Esta circunstancia resultó determinante para atribuirle responsabilidad penal por el siniestro fatal.

Finalmente, el acusado aceptó su culpabilidad mediante un procedimiento abreviado, lo que permitió resolver la causa sin necesidad de realizar un juicio oral. De esta manera, a casi un año del fallecimiento de Rosana Patiño, la Justicia dictó una condena de tres años de prisión condicional y cinco años de inhabilitación para conducir.