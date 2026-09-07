Alejandro “Tati” Jofré, el agente del Servicio Penitenciario Provincial acusado de estafar a sus propios compañeros de trabajo mediante supuestas inversiones, fue condenado este lunes 7 de septiembre a cuatro años de prisión efectiva. La investigación logró acreditar 53 hechos y un perjuicio económico superior a los $264 millones.

La sentencia se resolvió mediante un juicio abreviado realizado en Tribunales. Jofré reconoció su responsabilidad y fue condenado por el delito de defraudación por engaño, en calidad de autor y en concurso real. El acuerdo alcanzado entre Fiscalía y la defensa fue homologado por el juez de Garantías Matías Parrón.

El penitenciario permanece detenido desde septiembre de 2025, cuando comenzaron a acumularse las denuncias de compañeros que aseguraban haberle entregado importantes sumas de dinero para participar de negocios que prometían elevadas ganancias.

Cómo funcionaba la maniobra

De acuerdo con la investigación, Jofré ofrecía a sus compañeros distintas alternativas de inversión relacionadas con la comercialización de harina, aceite y materiales de construcción, además de préstamos informales, entre otros supuestos negocios.

Para generar confianza, inicialmente habría entregado a algunos inversores pequeñas sumas que presentaba como ganancias. La maniobra le habría permitido conseguir nuevos aportes y sumar más personas al esquema.

Según la acusación, prometía inicialmente intereses del 30% y luego habría llegado a ofrecer rentabilidades del 50%. Incluso afirmaba tener inversiones vinculadas con la panadería de su padre y servicios para un municipio. Algunas víctimas no solo entregaron sus ahorros, sino que también solicitaron créditos para participar de las operaciones.

Con el paso del tiempo, las ganancias prometidas dejaron de llegar y comenzaron las denuncias. La investigación se amplió hasta alcanzar finalmente 53 hechos acreditados y un perjuicio superior a los $264 millones.

Qué pasará con el dinero

Uno de los puntos centrales de la resolución es que el acuerdo penal no implicó la devolución del dinero a los damnificados. Jofré aceptó cumplir una condena efectiva, pero las víctimas no recibirán dentro de este acuerdo una reparación por las sumas perdidas.

En la causa también estuvieron investigados la hermana, el padre y la expareja de Jofré como supuestos partícipes necesarios. Sin embargo, fueron sobreseídos debido a que el Ministerio Público Fiscal consideró que no pudo acreditarse que hubieran actuado con dolo.

Por el momento, el condenado permanece alojado en la Comisaría Chimbas Sur. Está previsto que, una vez que la sentencia quede firme, sea trasladado al Servicio Penitenciario Provincial para continuar cumpliendo la pena.