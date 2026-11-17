La Justicia de San Juan condenó a Gustavo Gabriel Genini Mareca, conocido como el "profe Gusty", a tres años de prisión condicional por grooming, luego de que admitiera su responsabilidad en una causa que investigó cómo contactaba a adolescentes y les ofrecía dinero para que fueran sus novias virtuales. Pese a la sentencia, el hombre no irá a la cárcel y continuará en libertad.

La resolución se conoció este martes 17 de noviembre, durante una audiencia en la que se homologó un acuerdo de juicio abreviado. La jueza Flavia Allende dictó la pena de cumplimiento condicional, luego del acuerdo alcanzado entre la fiscal Valentina Bucciarelli, el ayudante fiscal Fernando Guerrero, de la UFI Anivi, y la defensora María Filomena Noriega.

La investigación comenzó el 21 de octubre, cuando la madre de una adolescente de 14 años descubrió conversaciones sospechosas en el teléfono de su hija. La menor le había comentado sobre una compañera que supuestamente trabajaba como "novia virtual" de un hombre. Al revisar los mensajes, la mujer encontró intercambios de contenido sexual y decidió realizar la denuncia.

A partir de esa presentación, personal de la UFI Anivi realizó un procedimiento en la vivienda de Genini, ubicada en el barrio Sutiagyf, en Rawson. El hombre, de 29 años, daba clases particulares de Matemática y estudiaba para convertirse en maestro de grado. Durante el allanamiento secuestraron celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos.

Cómo contactaba a las adolescentes y cuánto dinero les ofrecía

Según expuso la Fiscalía durante la audiencia, Genini contactaba a chicas de entre 12 y 16 años a través de WhatsApp. La propuesta consistía inicialmente en brindar "amor" y "contención" mediante mensajes, a cambio de dinero. Sin embargo, luego avanzaba con pedidos de fotografías y videos de contenido sexual.

Para convencerlas, les ofrecía pagos de $3.000 diarios y acuerdos que podían llegar a los $85.000 semanales. También les prometía comprarles meriendas y ropa. Otra parte de la modalidad investigada consistía en pedirles que consiguieran a otras compañeras para incorporarlas a esa actividad.

Durante la audiencia de este martes, el ayudante fiscal Fernando Guerrero detalló que la acusación por grooming comprendía a tres adolescentes de 13, 14 y 13 años. Entre los hechos expuestos, señaló que el 16 de octubre el acusado contactó a una menor de 13 años, le pidió fotografías y videos de contenido sexual y le ofreció dinero para que consiguiera otros contactos de adolescentes.

Como parte de las pruebas, la Fiscalía presentó capturas de las conversaciones, una copia del contenido del teléfono aportado por la madre denunciante y el registro de una transferencia de $2.500 realizada mediante Mercado Pago.

Finalmente, Genini reconoció su responsabilidad y aceptó la condena de tres años de prisión condicional. De esta manera, la causa tuvo una resolución mediante juicio abreviado y el hombre evitará cumplir la pena en prisión.