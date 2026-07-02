La Justicia de San Juan cerró una causa que generó conmoción en Rivadavia tras resolverse un juicio abreviado por el siniestro vial que le costó la vida a Graciela Rita Maldonado. En esta instancia, el conductor del camión, Juan Vicente Díaz, admitió su culpabilidad en el hecho, acuerdo que fue acompañado por el fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese.

De esta manera, el acusado evitó el debate oral y público, recibiendo una condena de tres años de prisión de ejecución condicional junto con seis años de inhabilitación para conducir vehículos con motor.

El episodio ocurrió en la intersección de avenida Libertador y calle Galíndez durante la mañana del 8 de abril de 2026. La reconstrucción determinó que el camión Mercedes Benz manejado por Díaz avanzaba de este a oeste y cruzó la esquina cuando el semáforo estaba en rojo, incurriendo en una desobediencia vial.

Por la otra arteria circulaba el automóvil donde viajaba la víctima fatal, de 72 años y oriunda de Chimbas, quien se trasladaba como acompañante en el sector derecho del rodado, el cual era conducido por su hijo. El impacto lateral resultó fatal para la mujer, cuyo fallecimiento fue constatado de inmediato por los médicos en el lugar. La investigación penal preparatoria se había iniciado bajo la calificación de homicidio culposo agravado por conducción imprudente.