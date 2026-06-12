Conductor borracho que atropelló a una enfermera: ocho meses sin manejar

La vida de Melani Desseff cambió drásticamente en un instante cuando se dirigía a sus prácticas de enfermería. La joven de 23 años, quien es madre de una niña de cuatro años, sufrió gravísimas lesiones tras ser embestida en la zona de La Bebida. El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Morón mientras ella circulaba en su motocicleta hacia el Hospital Guillermo Rawson.

Durante la audiencia de formalización, el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi, perteneciente a la UFI Delitos Especiales, solicitó que Guillermo Mora Quiroga sea investigado durante ocho meses por el suceso ocurrido a fines de mayo.

El funcionario también pidió medidas cautelares para asegurar el avance de la causa. El juez Juan Gabriel Meglioli aceptó los planteos y dispuso que el imputado cumpla el proceso judicial sin salir de la provincia sin autorización y tenga prohibido conducir vehículos por el mismo plazo de la investigación.

Mora Quiroga, de 27 años, quedó imputado por el delito de lesiones graves culposas agravadas por la conducción imprudente y por manejar bajo los efectos del alcohol. Las pruebas presentadas indicaron que el test de alcoholemia inicial marcó 0,94 gramos de alcohol por litro de sangre. No obstante, mediante un cálculo retrospectivo se estableció que al momento del impacto circulaba con cerca de 1,09 gramos.

El estado de salud de Melani sigue siendo delicado tras sufrir una fractura expuesta de tibia y peroné en su pierna izquierda, además de múltiples traumatismos y pérdida de sangre.

Tras permanecer en terapia intensiva del Hospital Rawson, ahora enfrenta una lenta recuperación. Actualmente se realiza una campaña solidaria para costear una prótesis de alto valor necesaria para una cirugía fundamental.