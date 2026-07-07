A días del caso que conmocionó a San Juan. Maira Castro continúa internada en terapia intensiva luego de haber sido atacada con un arma blanca en el barrio La Estación, en Rawson. La mujer sufrió heridas de gravedad durante una pelea que es investigada por la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Genérica.

Fuentes vinculadas a la causa informaron que la víctima permanece en estado delicado. Si bien presentó una evolución favorable tras la cirugía de urgencia a la que fue sometida, los médicos siguen de cerca su recuperación debido a la gravedad de las lesiones.

Las heridas que comprometieron su vida

El ataque ocurrió el miércoles pasado en el interior del barrio La Estación. Durante el episodio, Castro recibió tres puñaladas que le provocaron lesiones de consideración.

Según indicaron fuentes judiciales, una de las heridas afectó el hígado y otra comprometió un pulmón, lo que generó una importante pérdida de sangre y obligó a una intervención quirúrgica de urgencia.

Tras la operación, la mujer quedó internada en la unidad de terapia intensiva, donde permanece bajo observación médica.

Dos detenidas y una tercera persona buscada

En el marco de la investigación, dos mujeres fueron detenidas como presuntas autoras del ataque. No obstante, los investigadores no descartan la participación de una tercera persona, que hasta el momento no fue localizada y continúa siendo buscada.

Qué investiga la Justicia

La UFI Genérica intenta determinar qué originó la violenta pelea. De acuerdo con los primeros testimonios incorporados al expediente, el conflicto estaría vinculado con una disputa familiar de larga data entre las personas involucradas.

Mientras avanza la investigación para establecer cómo se produjo el ataque y definir la participación de cada sospechoso, la evolución de Maira Castro sigue siendo seguida de cerca por el equipo médico debido a la gravedad de las heridas sufridas.