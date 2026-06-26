Confirmaron la condena al médico Amado por abuso sexual

El Tribunal de Impugnación rechazó el recurso presentado por la defensa del médico Miguel Argentino Amado y confirmó la condena dictada en el juicio oral por abuso sexual simple. La resolución ratificó la pena de dos años de prisión impuesta por este hecho y mantuvo la unificación con una condena anterior por un delito de la misma naturaleza, por lo que deberá cumplir una pena única de cuatro años de prisión efectiva.

El fallo también confirmó que Amado continuará detenido en el Servicio Penitenciario Provincial mientras la sentencia avanza hacia su firmeza. Además, se mantiene la inhabilitación especial perpetua para ejercer la medicina tanto en el ámbito público como privado.

La decisión del juez de Impugnación, Blejman, representa un nuevo respaldo a la sentencia dictada tras el juicio oral, en el que la Fiscalía logró acreditar que el profesional abusó sexualmente de una paciente durante una consulta realizada en el Hospital Federico Cantoni, en Pocito.

La víctima sufrió dos abusos el mismo día dentro del hospital

Uno de los aspectos más impactantes que reveló la investigación fue que la mujer fue víctima de dos abusos sexuales durante la misma jornada en la que acudió al Hospital Federico Cantoni para recibir atención médica. De acuerdo con lo acreditado en la causa, primero fue sometida a maniobras abusivas por parte del médico Miguel Amado durante la consulta y, posteriormente, cuando fue derivada para la aplicación de una medicación, también fue abusada por el enfermero José Sebastián Castillo.

La investigación estableció que ambos hechos ocurrieron de manera independiente. La Justicia determinó que no existió acuerdo previo, planificación ni participación conjunta entre Amado y Castillo, sino que cada uno actuó por separado aprovechando la situación de vulnerabilidad de la paciente durante la atención sanitaria. Esa circunstancia convirtió el caso en uno de los episodios de mayor repercusión judicial de los últimos años en San Juan.

Castillo resolvió su situación procesal mediante un juicio abreviado, en el que admitió haber cometido cuatro hechos de abuso sexual contra distintas pacientes, entre ellas la misma mujer que denunció a Amado. Como consecuencia fue condenado a diez meses de prisión de cumplimiento efectivo y recibió, al igual que el médico, la inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en cualquier función vinculada al sistema de salud.

Respecto de Amado, el Tribunal de Impugnación concluyó que los agravios planteados por la defensa no lograban desvirtuar las pruebas producidas durante el debate oral. En consecuencia, confirmó íntegramente la sentencia condenatoria, que lo mantiene privado de su libertad y lo acerca a la ejecución definitiva de la pena de cuatro años de prisión efectiva.