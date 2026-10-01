La Justicia confirmó la identidad de la pareja encontrada muerta este jueves en una vivienda del barrio Corporativa 30 de Agosto, en Chimbas. Se trata de Fanny Figueroa, de 61 años, ama de casa, y Daniel Maldonado, quien trabajaba como sereno en una escuela.

El fiscal Iván Grassi de la UFI Delitos Especiales confirmó que ambos eran el matrimonio que vivía en el domicilio y explicó que los investigadores encontraron documentación que permitió establecer sus identidades.

“Matrimonio que vivió en el lugar, están los documentos de ellos”, señaló el funcionario judicial a DIARIO HUARPE.

La investigación se orienta hacia la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio, aunque la Fiscalía continúa con las pericias para reconstruir cómo ocurrieron las muertes y establecer la secuencia de los hechos.

Quiénes eran las víctimas

Figueroa tenía 61 años y era ama de casa, mientras que Maldonado se desempeñaba como sereno en una escuela. Ambos eran oriundos de la provincia de Buenos Aires y residían en San Juan.

De acuerdo con los primeros elementos incorporados a la investigación, la pareja atravesaba una situación económica compleja y acumulaba deudas. Ese contexto es analizado dentro de la reconstrucción del caso, aunque la Justicia todavía trabaja para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.

Durante las tareas realizadas en el inmueble también fue encontrado muerto el perro de la familia.

El hallazgo en el barrio Corporativa 30 de Agosto

El caso salió a la luz después de que un vecino llamara al 911 al percibir olores nauseabundos provenientes de la propiedad y advertir que llevaba varios días sin ver a los residentes.

Efectivos de la Seccional 26ª llegaron hasta la vivienda y observaron los cuerpos desde una de las ventanas. Luego ingresaron al domicilio y constataron el fallecimiento de la pareja y de la mascota.

En el lugar trabajó personal de la División Criminalística, que realizó distintas pericias y secuestró elementos considerados relevantes para la investigación.

La causa está en manos de la UFI Delitos Especiales. Grassi indicó que los investigadores aguardaban los resultados de la autopsia y continuaban reuniendo pruebas para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.