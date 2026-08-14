Confirmaron que dos hombres famosos iniciaron una relación amorosa

Mientras la actual edición del programa, denominada Generación Dorada, transcurre con la permanencia exclusiva de jugadoras mujeres y un desarrollo complejo de comprender, los participantes de temporadas anteriores continúan siendo noticia.

Eugenia Ruiz, caracterizada por su personalidad intensa y frontal, protagonizó una revelación durante su participación en un ciclo de transmisión digital relacionado con el reality show. La santiagueña, que nunca pasó inadvertida durante su estadía en la casa ni en su presente afuera, brindó información inesperada.

El clima del programa estuvo influenciado por el reciente blanqueo sentimental de Tato Algorta y Luz Tito, quienes confirmaron su vínculo con fotografías en la playa y declaraciones públicas. En ese contexto, Santiago del Moro, presente en la mesa junto a la joven y Ulises Apóstolo, una de las figuras más queridas de 2025, inició un interrogatorio sobre cuestiones amorosas.

El conductor se dirigió al joven y le dijo "Escuchame, pará, ya que estás hablando... ¿Vos estás de novio?". Ante la consulta, Ulises respondió a la defensiva señalando "No, para nada, Santi, pero si tenés algo para presentarme, por favor...". Inmediatamente, la ex jugadora intervino para asegurar "Si, es verdad", lo que generó el reproche de su compañero quien le preguntó "¿Qué me mandás al frente?".

Del Moro continuó la dinámica del grupo al mencionar "Así lo sacamos a Tato. Tato que anda... chicos...¡Blanqueó! Me encanta verlos juntos, me encanta veros juntos..." y luego consultó directamente a la participante "¿Euge que sabés?".

Sin reservas, Ruiz reveló que "El está con Bati", confirmando la relación entre Apóstolo y Bati Larrivey. Ante la sorpresa de los presentes y el pedido de Ulises de que "¡Cortala!", la santiagueña insistió al afirmar que "Cola ahí se anda metiendo. Yo se todo chicos".