El Gobierno provincial y los representantes de los gremios docentes volverán a sentarse en la mesa de negociaciones para definir el esquema salarial de la segunda mitad del año. Según confirmó la ministra de Educación, Silvia Fuentes, el encuentro ya estaba estipulado administrativamente y se llevará a cabo el próximo 30 de junio a las 14:00 horas en la sede del Ministerio de Educación. La funcionaria destacó que su rol será el de veedora en una paritaria que contará con la participación clave del ministro de Economía y Finanzas, Roberto Gutiérrez, y el secretario de la Gobernación, Emilio Achem.

Respecto a la dinámica del encuentro, Fuentes señaló que el objetivo principal será realizar un balance de lo ocurrido durante los primeros seis meses de gestión.

"Seguiremos viendo qué ha pasado en este primer semestre del año, cómo se puede ir trabajando y subir alguna reestructuración que hacer a los distintos aumentos que se han ido dando mes a mes", explicó la ministra a DIARIO HUARPE.

Una modalidad de negociación diferencial

La titular de la cartera educativa subrayó que San Juan mantiene una estrategia de diálogo constante que la distingue de otras jurisdicciones nacionales. "Somos una de las únicas provincias que ha tomado esta iniciativa. Hay otras provincias que directamente ya han pactado por todo el año. Nosotros decidimos como gobierno de la provincia sentarnos el 30 y poder dar esta reestructuración si hubiera sido una actualización de lo que hubiese pasado con el IPC, con la canasta básica familiar", enfatizó Fuentes.

Esta modalidad de revisión periódica busca evitar que el poder adquisitivo de los docentes quede rezagado frente a las fluctuaciones económicas. En ese sentido, la discusión técnica estará sujeta a los informes que brinde el área de Hacienda sobre la salud financiera de las arcas provinciales y el contexto nacional.

Tranquilidad para el sector docente

El horizonte de la reunión no solo es técnico, sino también de previsibilidad para el personal educativo. El Gobierno espera que los resultados de la paritaria se traduzcan en un alivio económico inmediato para el bolsillo de los trabajadores en el corto plazo.

Al respecto, Fuentes concluyó que la intención oficial es que "todos los docentes puedan tener esa tranquilidad de que van a tener ese sustento en el mes de julio", tras escuchar el análisis de la situación de la provincia y del país que expondrá el ministro de Hacienda en la mesa de diálogo.