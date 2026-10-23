La Policía de San Juan detectó el faltante de más de 100 armas de fuego de su División Armamento, en un caso que ya fue denunciado ante la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales y que también es objeto de un sumario administrativo. Así lo confirmó el subsecretario de Control de Gestión, Damián Villavicencio, durante una entrevista con Radio Sarmiento.

El funcionario precisó que las armas desaparecidas pertenecían a un lote de 500 unidades adquirido por la fuerza provincial en agosto de 2022. Aunque el número exacto todavía forma parte de la investigación, reconoció que se trata de una cantidad considerable.

“Son cien armas, ciento y pico de armas las que faltan”, afirmó Villavicencio al ser consultado sobre la magnitud de la irregularidad. Luego ratificó que el faltante supera las 100 unidades.

La investigación comenzó después de que la Policía realizara un relevamiento en la División Armamento y detectara que parte del armamento no se encontraba. Frente a esa situación, las autoridades pusieron los antecedentes a disposición de la UFI y presentaron la denuncia correspondiente.

En paralelo, la Subsecretaría de Control de Gestión inició un sumario administrativo para establecer si hubo responsabilidades por parte de los efectivos que estuvieron vinculados con el área durante el período bajo análisis.

Unos 25 policías bajo investigación

Villavicencio explicó que, por el momento, no hay una nómina definitiva de responsables. La investigación administrativa se encuentra en una etapa inicial y comprende al personal policial que pasó por la División Armamento desde la adquisición del lote de armas.

“Hay unos veinticinco policías, treinta policías” que integran la nómina de efectivos que estuvieron asignados a esa dependencia, señaló el funcionario en Radio Sarmiento. Ese personal fue informado a la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.

El subsecretario aclaró que el sumario se abrió contra personal policial a determinar, ya que todavía no se estableció quiénes pudieron haber intervenido en la desaparición del armamento. La eventual vinculación individual de los efectivos dependerá de los resultados de las actuaciones.

“Como no está determinada la persona o aquellos funcionarios que pueden haber intervenido, se ha comunicado a todas las personas, todos los funcionarios que estuvieron asignados a la División Armamento”, explicó.

De acuerdo con Villavicencio, los efectivos que sean vinculados formalmente podrán recibir las sanciones administrativas correspondientes si se comprueba su responsabilidad. En paralelo, la investigación judicial deberá determinar si existieron delitos.

Sin un monto económico definido

Otro de los puntos que todavía no fue establecido es el valor económico del armamento faltante. El funcionario indicó que no cuentan con una cifra definitiva, debido a que sería necesario determinar el valor de las armas al momento de la compra o actualizarlo a precios actuales.

La adquisición original contempló 500 armas en agosto de 2022, pero la cantidad faltante y su valuación deberán precisarse durante la investigación.

Villavicencio remarcó que tanto la documentación del relevamiento como los antecedentes del personal que pasó por la División Armamento fueron puestos a disposición de la UFI. La investigación judicial y el sumario administrativo avanzarán en paralelo para determinar qué ocurrió con las armas y si existen responsabilidades individuales.

Por ahora, las autoridades confirmaron la desaparición de más de un centenar de armas de fuego, mientras la investigación continúa sin una conclusión definitiva sobre los responsables.