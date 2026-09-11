La histórica visita del papa León XIV a la Argentina sumará un feriado extraordinario. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó que el miércoles 11 de noviembre será jornada de descanso en territorio bonaerense, coincidiendo con la multitudinaria misa que el Sumo Pontífice encabezará en Luján.

La decisión busca facilitar el traslado de la enorme cantidad de fieles que se espera que lleguen hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján y permitir el desarrollo del operativo especial de seguridad, tránsito y asistencia sanitaria previsto para ese día. Las estimaciones anticipan una convocatoria de entre uno y dos millones de personas.

La jornada estará atravesada por importantes restricciones en los accesos a Luján. Entre las medidas previstas aparecen interrupciones y controles sobre las rutas nacionales 5, 6 y 7, además de un refuerzo de efectivos policiales y fuerzas federales. También se instalarán puestos sanitarios y ambulancias en puntos estratégicos.

¿El feriado será en todo el país?

Por el momento, no. La medida confirmada alcanza a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el gobernador Axel Kicillof pidió al Gobierno nacional que el miércoles 11 de noviembre sea declarado también feriado en todo el territorio argentino.

El planteo está relacionado con la cantidad de personas que viajarían desde otras provincias para participar de la misa. Hasta este viernes, el Gobierno nacional todavía no había confirmado si extenderá el feriado al resto del país.

La visita del papa León XIV

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Durante su estadía tiene previstas actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El cierre de su visita tendrá como uno de los momentos centrales la misa frente a la Basílica de Luján, donde se desplegará el mayor operativo debido a la cantidad de fieles esperados. Será, además, la primera visita de un Papa a la Argentina desde la llegada de Juan Pablo II en 1987.