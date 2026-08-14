Confirmaron una sesión especial en Diputados para tratar el acuerdo Vicuña

La Cámara de Diputados de San Juan realizará el próximo miércoles una sesión especial para tratar dos iniciativas consideradas prioritarias por el Gobierno provincial: el acuerdo firmado con Vicuña Argentina S.A. y el proyecto relacionado con las rutas nacionales.

La convocatoria ya fue confirmada y tendrá un temario exclusivo, por lo que los legisladores concentrarán la sesión en ambas iniciativas.

El convenio con Vicuña contempla un aporte anticipado de hasta US$250 millones destinado a la ejecución de obras de infraestructura en San Juan. El expediente ya ingresó formalmente a la Legislatura y comenzó su recorrido parlamentario.

El Ejecutivo explicó el acuerdo

La sesión especial tendrá lugar luego de la exposición que funcionarios del Gobierno provincial realizaron este viernes ante los diputados para explicar los alcances del convenio.

Desde las 8:30, en el Salón de Usos Culturales de la Cámara de Diputados, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; el ministro de Producción, Gustavo Fernández; el ministro de Infraestructura, Fernando Perea; y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, presentaron detalles del entendimiento.

Durante el encuentro, los funcionarios respondieron consultas de los legisladores sobre los aspectos técnicos, financieros y legales del acuerdo.

El expediente continuará ahora su análisis en las comisiones de Legislación, Hacienda y Minería, antes de llegar al recinto para su tratamiento.

Un temario exclusivo

La decisión de convocar a una sesión especial apunta a darle un tratamiento específico a los dos proyectos. De esta manera, el próximo miércoles los diputados no abordarán un temario general, sino que concentrarán el debate en el convenio con Vicuña y la iniciativa vinculada con las rutas nacionales.

El acuerdo con Vicuña establece un aporte anticipado de hasta US$250 millones para infraestructura y representa uno de los principales proyectos que el Ejecutivo busca avanzar durante el actual período legislativo.

En paralelo, el tratamiento del proyecto sobre las rutas nacionales se vincula con las obras y gestiones relacionadas con la infraestructura vial de la provincia.

Dato complementario: el convenio entre San Juan y Vicuña fue firmado el 5 de agosto y establece un plazo de 60 días corridos para obtener la aprobación legislativa.