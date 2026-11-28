La Corte Suprema de Justicia sorteó a los conjueces que integrarán el tribunal para resolver si las torturas denunciadas por soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas en 1982 constituyen delitos de lesa humanidad imprescriptibles o si están prescriptos.

La audiencia se realizó en el Palacio de Justicia de la calle Talcahuano y definió la convocatoria de Graciela Montesi, camarista federal de Córdoba, y Richar Fernando Gallego, integrante de la Cámara Federal de General Roca, en Río Negro, luego de que los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no alcanzaran un acuerdo para fallar.

La resolución resultará determinante para un expediente iniciado en 2007 —próximo a cumplir dos décadas entre avances y retrocesos judiciales— que ya contó con procesamientos en primera instancia contra mandos militares, entre ellos Eduardo Gassino por imposición de tormentos, y Belisario Affranchino Rumi y Miguel Garde por el mismo delito, en concurso ideal con amenazas en el caso de Affranchino Rumi.

Mientras la Justicia Federal de Río Grande encuadró los hechos como crímenes de lesa humanidad imprescriptibles, la Cámara Federal de Casación contradijo ese criterio en 2021 ante planteos defensivos, postura que, de ser convalidada por la nueva integración de la Corte, implicaría el cierre de la investigación.

El expediente investiga castigos como estaqueamientos o enterramientos impuestos a conscriptos que afrontaban el avance británico, el frío extremo y el hambre. En 2022, tanto el fiscal ante la Corte, Javier de Luca, como el procurador interino, Eduardo Casal, se pronunciaron a favor de hacer lugar a los planteos de los querellantes y dejar sin efecto el fallo de Casación, al señalar que se trata de un asunto de gravedad institucional que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino.

En su dictamen de 2022, De Luca sostuvo que la causa podría constituir un caso testigo sobre delitos cometidos por militares contra la propia tropa en medio de una guerra y advirtió: "Las víctimas se vieron afectadas por la falta de alimentación y el frío extremo, maniatados y estaqueados mientras el enemigo avanzaba".

Asimismo, descartó que los hechos pudieran justificarse en los reglamentos de disciplina militar vigentes al afirmar que no respondieron a conductas de las víctimas que pusieran en peligro o perturbaran las acciones bélicas de las Fuerzas Armadas, y remarcó que fueron los mandos que ordenaron los castigos corporales quienes lesionaron la campaña militar al apartar a soldados del frente de batalla.