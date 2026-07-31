La disputa por el futuro del fútbol mundial sumó un nuevo capítulo. Mientras la UEFA y la Concacaf mantienen su rechazo al proyecto impulsado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la Conmebol decidió respaldar la iniciativa para incorporar capitales privados al negocio del Mundial.

Aunque la entidad sudamericana todavía no emitió un comunicado oficial, su postura quedó alineada con la del titular de la FIFA, una relación que se viene consolidando en los últimos años.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, fue uno de los primeros dirigentes en apoyar públicamente la propuesta de ampliar la Copa del Mundo a 64 selecciones y ha compartido distintos actos oficiales junto a Infantino durante el Mundial.

En la vereda opuesta se encuentra Aleksander Čeferin, principal impulsor del rechazo europeo al proyecto. La UEFA, junto con la Concacaf, ya expresó que no acompañará la iniciativa de abrir las competencias de la FIFA a inversiones privadas y advirtió sobre posibles medidas de presión que podrían afectar el calendario internacional.

De esta manera, el escenario político del fútbol comienza a mostrar una clara división entre las confederaciones. Por un lado, la Conmebol respalda la estrategia impulsada por Infantino; por el otro, la UEFA y la Concacaf sostienen una oposición firme a los cambios propuestos.

La discusión sobre el modelo de financiamiento y gobernanza del fútbol internacional promete convertirse en uno de los principales focos de tensión dentro de la FIFA en los próximos meses, con posiciones cada vez más enfrentadas entre las principales confederaciones del mundo.