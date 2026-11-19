Boca tuvo una mañana diferente en la previa de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Una delegación de Conmebol se presentó sorpresivamente en el hotel de Barranquilla y realizó un control antidoping a 23 de los 33 futbolistas que viajaron con la delegación.

El procedimiento se llevó adelante alrededor de las 8, cuando los jugadores todavía descansaban, y los seleccionados fueron elegidos mediante un sorteo. Se trató de un control de rutina que también se realizará con el plantel brasileño y que forma parte del protocolo de las finales internacionales.

Un procedimiento que modificó los planes

El cuerpo técnico tenía previsto que los futbolistas descansaran durante la mañana, ya que el entrenamiento estaba programado para las 17:30, el mismo horario en el que se disputará la final. Sin embargo, la llegada de los representantes de la Confederación Sudamericana modificó la planificación.

Los jugadores debieron cumplir con el procedimiento antes de continuar con la preparación para el encuentro decisivo. La medida no estuvo relacionada con una situación disciplinaria particular, sino con los controles habituales que se realizan en este tipo de competencias.

Los 23 futbolistas seleccionados

De los 33 jugadores que viajaron a Colombia, 23 fueron elegidos para entregar muestras. La selección se realizó por sorteo y el procedimiento se repetirá también con Atlético Mineiro, el rival del Xeneize en la definición.

Pese al cambio de planes, en Boca había tranquilidad respecto del estado físico del plantel. El equipo había llegado a Colombia sin inconvenientes y el cuerpo técnico contaba con todos los futbolistas disponibles para preparar el partido.

La última preparación para la final

Con las lesiones descartadas, una de las cuestiones que todavía debía resolver el entrenador era la presencia de Tomás Aranda. El juvenil había mostrado un buen estado físico y nivel futbolístico, por lo que estaba un paso adelante de Alan Velasco para integrar el tridente ofensivo detrás de Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

El plantel continuará con los entrenamientos en Barranquilla para llegar en las mejores condiciones a la definición. Boca enfrentará a Atlético Mineiro este sábado 21 de noviembre, en busca del título de la Copa Sudamericana.