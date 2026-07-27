El proyecto ConnectApp, desarrollado por Leonardo Javier De los Ríos, Santiago Flores, Sabrina Chicón, Abril Altamira y Francisco Arce Carrillo, fue elegido como ganador del Bootcamp JAE 2026, el desafío emprendedor que reunió durante 48 horas a 45 jóvenes de San Juan para desarrollar soluciones innovadoras. La iniciativa propone una herramienta destinada a Recursos Humanos de empresas mineras para detectar de manera temprana situaciones vinculadas al bienestar emocional y mental de los trabajadores. Tras conocerse el resultado, los integrantes del equipo, el presidente de JAE, Facundo Baigorrí, y la mentora Yamila Salinas compartieron sus sensaciones sobre la experiencia.

"Nuestro proyecto se llama ConnectApp y consiste en una herramienta destinada a Recursos Humanos de empresas mineras para registrar el estado emocional y mental de los trabajadores. La idea es que la información llegue a una base de datos y, cuando existan señales de alerta, se puedan generar reuniones o derivaciones según la situación", explicaron los integrantes del equipo ganador a DIARIO HUARPE.

Además, detallaron que la aplicación también contempla la participación voluntaria de los colaboradores. "No solamente habrá un seguimiento periódico, sino que cualquier trabajador podrá solicitar una consulta cuando considere que la necesita", señalaron.

Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Una idea nacida en apenas 48 horas

El equipo contó que el proceso fue intenso y que el proyecto evolucionó gracias al acompañamiento de los mentores. "Fueron dos días muy intensivos. Tuvimos actividades, reuniones, charlas y mentorías de manera permanente. Cada mentor nos hacía preguntas para detectar detalles que no habíamos considerado y eso nos permitió mejorar muchísimo la propuesta", afirmaron.

Sobre el futuro de ConnectApp, reconocieron que todavía no existe un plan definido para convertir la idea en un emprendimiento, aunque dejaron abierta esa posibilidad. "Nuestro objetivo era afrontar el desafío de desarrollar un proyecto completo en 48 horas. Hoy no tenemos definido qué pasará después, pero quién sabe si en el futuro esta idea puede seguir creciendo", manifestaron.

Los jóvenes también aprovecharon para alentar a otros a participar en este tipo de experiencias. "Lo más importante es animarse a dar el primer paso. Al principio todos sienten incertidumbre porque no saben con quién les tocará trabajar, pero compartir con personas diferentes termina siendo una de las mayores fortalezas del Bootcamp", expresaron.

Otro de los integrantes agregó: "Yo incluso tenía dudas sobre venir y hoy me voy muy contento. Hay muchas personas dispuestas a orientar y ayudar, por eso vale la pena salir de la zona de confort y aprovechar estas oportunidades".

El respaldo de los mentores

La mentora del equipo ganador, Yamila Salinas, acompañó a ConnectApp tanto en la definición del problema como en la preparación del pitch final, aportando además su experiencia en la industria minera.

"Mi tarea fue acompañarlos para encontrar una solución que respondiera a una necesidad concreta de la minería y ayudarlos a comunicar el proyecto de una manera clara e impactante", explicó.

Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

También destacó la actitud del grupo durante todo el proceso. "Lo más importante fue el espíritu y el compromiso que demostraron. Cuando un equipo cree que su proyecto puede transformar una realidad y trabaja unido, se generan resultados muy valiosos", sostuvo.

El balance de JAE tras una nueva edición

El presidente de JAE (Jóvenes Empresarios de la Federación Económica de San Juan), Facundo Baigorrí, destacó que el principal objetivo del Bootcamp es impulsar el espíritu emprendedor y conectar a quienes tienen ideas con personas e instituciones que puedan ayudarlos a desarrollarlas.

Facundo Baigorrí, presidente de JAE. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

"Buscamos que los jóvenes encuentren proyectos de impacto y que descubran que existen herramientas y personas dispuestas a acompañarlos para hacerlos realidad", afirmó Baigorrí.

Baigorrí también remarcó que el crecimiento del Bootcamp refleja el interés de cada vez más jóvenes por emprender. "Quienes participaron ya dieron un paso muy importante. Sean o no ganadores, todos se llevan un plan de acción, nuevos vínculos y la confianza necesaria para comenzar a convertir sus ideas en proyectos concretos", concluyó.