La elección para definir a los dos representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura de San Juan comienza a tomar forma. Tres listas ya tienen confirmado su armado para disputar los lugares y una cuarta alternativa empezó a organizarse, aunque todavía no tiene nombre ni está constituida formalmente.

Los espacios confirmados son Abogacía Transformadora, Abogacía Activa y Abogacía Independiente. A ellos podría sumarse un cuarto sector impulsado por referentes que en distintos momentos estuvieron vinculados al histórico Foro Independiente.

La fecha de los comicios todavía no fue definida. La expectativa está puesta ahora en la próxima semana.

Hasta el momento, aparecen tres fechas posibles para realizar la elección: el 24 o 25 de noviembre y el 4 de diciembre. Una vez establecido el día comenzará a tomar forma el cronograma electoral.

Las tres listas confirmadas

Abogacía Activa aparece como el sector vinculado a la actual conducción del Foro de Abogados. Su principal referencia institucional es el presidente de la entidad, José Salinas. Dentro del ámbito profesional, el espacio también es identificado como cercano al oficialismo provincial encabezado por el gobernador Marcelo Orrego.

Abogacía Transformadora, en tanto, tiene entre sus referentes a Marcelo Álvarez, expresidente del Foro de Abogados. En el ámbito profesional, el sector es relacionado con dirigentes vinculados al peronismo sanjuanino.

La tercera lista confirmada es Abogacía Independiente, que tiene entre sus referentes a Federico Morfil. El sector consiguió representación en la actual estructura del Foro de Abogados en las últimas elecciones de autoridades, cuando logró incorporar como vocal titular a Vizcaíno y como vocal suplente a Vera.

Una cuarta alternativa en formación

Mientras las tres listas avanzan con sus respectivos armados, comenzó a gestarse una cuarta alternativa que todavía no tiene denominación.

Entre sus referentes aparecen César Porto Maradona y Gustavo Sánchez, exsecretario de Seguridad durante la gestión de Marcelo Orrego. El espacio reúne a dirigentes que en diferentes momentos estuvieron relacionados con el denominado Foro Independiente, aunque hasta ahora no existe una lista formalmente constituida.

La elección definirá dos lugares correspondientes a los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura, organismo que interviene en los procesos de selección de magistrados y funcionarios judiciales.

Los actuales representantes tienen mandato hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que quienes resulten electos deberán asumir con la renovación de esos cargos.

Con tres listas ya confirmadas, una cuarta en proceso de armado y la fecha todavía pendiente, la disputa por la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura comenzó a definirse de cara al cierre del año.