entre los anuncios realizados por Javier Milei durante la cadena nacional por Malvinas apareció la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un nuevo organismo con el que el Gobierno pretende coordinar distintas áreas del Estado y definir una política común frente a amenazas que afecten los intereses estratégicos de Argentina.

La creación del Consejo formará parte del proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que Milei enviará con carácter urgente al Congreso. Según explicó el Presidente, tendrá como función definir “una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado”, articulando las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.

Esto implica que el concepto de seguridad nacional que planteó Milei excede la respuesta estrictamente militar. Durante su discurso incluyó dentro de esa estrategia la defensa, la inteligencia y la economía, pero también la atracción de inversiones, el sistema financiero, los recursos naturales y el control del Atlántico Sur.

Qué funciones tendría

De acuerdo con lo anunciado por Milei, el Consejo tendrá intervención en la protección de infraestructura crítica y en la protección aeroespacial y marítima del país.

Además, el Ejecutivo pedirá al Congreso que le otorgue facultades para responder mediante herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o privados que sean considerados una amenaza para la seguridad nacional.

En el caso de Malvinas, esto permitiría centralizar una respuesta que no dependa únicamente de Cancillería o Defensa, sino que combine sanciones económicas, acciones diplomáticas, inteligencia y medidas vinculadas con la protección de recursos estratégicos.

Milei planteó esta estructura en momentos en que el Gobierno busca endurecer las sanciones contra empresas que participen directa o indirectamente de actividades no autorizadas en las Islas Malvinas.

En qué se diferencia del Consejo de Defensa

Argentina ya cuenta legalmente con el Consejo de Defensa Nacional (Codena), previsto por la Ley 23.554. Ese organismo asesora al Presidente sobre conflictos, hipótesis de conflicto y estrategias vinculadas específicamente con la Defensa Nacional. Está presidido por el jefe de Estado y contempla la participación del vicepresidente, ministros y autoridades de Inteligencia, entre otros.

El Consejo anunciado ahora por Milei tendría, según lo anticipado, un alcance diferente y más transversal, al incorporar expresamente dimensiones económicas y diplomáticas dentro de una política de seguridad nacional.

El texto definitivo del proyecto todavía será clave para conocer cómo estará integrado, quién tendrá a cargo su funcionamiento, qué decisiones podrá adoptar y cuáles serán exactamente las facultades que el Ejecutivo buscará que el Congreso le delegue.

El Presidente enmarcó la iniciativa en su nueva postura sobre Malvinas y el Atlántico Sur: “Cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional”.