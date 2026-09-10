La crisis económica sigue golpeando con dureza a la construcción. En agosto, la venta de insumos registró una caída del 3,46% (3,5%), confirmando que el derrumbe de la actividad que el sector sufre en los últimos tiempos se mantiene inalterable.

El dato se desprende del Índice Construya (IC), elaborado por una docena de marcas y fabricantes líderes del mercado, y agrava un panorama ya crítico marcado por despidos masivos y empresas al borde de la quiebra.

La realidad estadística se traduce en un escenario dramático para el empleo. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, admitió en una entrevista periodística difundida este miércoles que "la inmensa mayoría de las empresas constructoras despidió mucho personal y se achicó drásticamente".

El dirigente advirtió que algunas firmas ya empezaron procesos de cierre o se encuentran en convocatorias de acreedores. En este sentido, precisó que en los últimos tres años se destruyeron 120 mil puestos de trabajo en el rubro, una caída traccionada en gran parte por la virtual paralización de la obra pública con fondos de la Nación.

En cuanto a los números específicos de los insumos, el reporte del IC es contundente y representa el tercer descenso mensual consecutivo. En la comparación interanual, la baja fue todavía más profunda, alcanzando un -5,3%. A su vez, la variación acumulada entre enero y agosto arrojó un saldo negativo de -1,2% con relación al mismo período de 2025.

En lo que va del año, el indicador tuvo una evolución negativa en seis ocasiones, siendo marzo y mayo las únicas excepciones a la regla. Cabe recordar que los despachos de cemento ya habían registrado una fuerte caída en el mes de junio.

El índice mide los volúmenes vendidos al sector privado de una amplia variedad de materiales: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas de calefacción, grifería, caños para agua, así como pisos y revestimientos cerámicos.

A esta retracción privada se suma la preocupante estadística oficial. Según informó el Indec el martes, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) —que contempla un universo de bienes y servicios mucho más amplio— registró en julio una caída mensual del 4,6% y un descenso del 4,5% frente al mismo mes de 2025.

Desde el Grupo Construya aclararon que el ISAC de julio "no es comparable" con su índice de agosto, una explicación que sugiere que el próximo informe oficial volverá a arrojar un pésimo resultado para el octavo mes del año.

Expectativas de recuperación

A pesar de los flacos números y de que las ventas de agosto resultaron similares al promedio del año, desde el Grupo Construya mantienen una visión moderadamente optimista sobre el futuro.

Las empresas que conforman la entidad consideraron, al dar a conocer el informe, que el estancamiento de los despachos es "transitorio" y proyectan que la demanda de productos experimentará una leve recuperación en el futuro próximo.

Las esperanzas del sector están puestas en el impacto positivo que podrían generar algunas medidas impulsadas por el gobierno nacional. Fundamentalmente, apuestan a la reactivación del mercado de créditos para la vivienda mediante el fondeo a bancos a través del Fondo de Garantía de la Sustentabilidad.

"Es importante que la normalización macroeconómica siga su curso y que también comience a impactar en el mercado inmobiliario la mayor oferta de crédito hipotecario, a partir del impulso de las últimas medidas", concluyeron.