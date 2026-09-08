Construir una casa en San Juan cuesta más de $135.000.000 en septiembre

Edificar una unidad habitacional en el territorio sanjuanino exige destinar un presupuesto mínimo de $135.014.765, cifra que marca un incremento sostenido frente a los $128.389.804,31 requeridos en agosto y los $125.756.601,22 necesarios durante julio. Este comportamiento responde a la dinamización del metro cuadrado en la provincia, cuyo valor alcanzó los $1.751.164,27, lo que representa una suba del 5,16% en la comparación intermensual.

A modo de antecedente, en el período anterior la unidad de medida con cargas impositivas había fijado su precio en $1.665.237,41 tras experimentar un alza del 2,09% en relación con el registro del séptimo mes del año, cuando se ubicaba en $1.556.000.

La estructura de costos actual obedece principalmente al impulso del componente de mano de obra, el cual registró un salto intermensual del 9,13% y superó la variación de los materiales, que apenas se ajustaron un 0,39%.

Desde el Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional, perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, remarcan que este fenómeno marca "un cambio histórico", dado que tradicionalmente la proporción del presupuesto mantenía una relación del 80% a favor de los insumos y un 20% para la fuerza de trabajo.

Las estimaciones técnicas precisan que "al blanquearse sumas no remunerativas para los trabajadores hay un mayor impacto en los salarios". Bajo este esquema, la incidencia laboral pasó a concentrar un 54,52% de la inversión total de una obra, desplazando a los materiales de construcción que pasaron a representar un 45,58%.

El seguimiento interanual del Índice CIRCOT refleja un incremento del 32,63% al comparar el noveno mes de 2025 con el mismo período de 2026, mientras que la variación acumulada desde enero de 2025 trepa al 24,89%. La metodología aplicada para obtener estas mediciones utiliza un modelo matemático sobre una vivienda tipo FONAVI, diseñada en una sola planta con una superficie cubierta de 77,10 metros cuadrados, integrada conceptualmente dentro de un conjunto habitacional de 100 unidades.

Para la confección de estas variables de referencia se evalúan tanto los costos directos, correspondientes a insumos y salarios, como los gastos indirectos asociados al armado y funcionamiento del obrador, mantenimiento de equipos, desgaste de herramientas, servicios, tributos en escala local, provincial y nacional, administración general, asistencia financiera y márgenes de utilidad.