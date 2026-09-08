La Primera División de Árbol Verde participó de una nueva capacitación del programa Construyendo Valores, una propuesta que busca sumar herramientas que complementen la preparación física y técnica de los deportistas.

La actividad se realizó en la Unión Vecinal Barrio Cabot y contó con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. La capacitación estuvo a cargo de la licenciada Eliana Lepez, Master Coach.

La jornada tuvo como eje la temática “Hábitos y disciplina: entrenar la mente para construir rendimiento”, a partir de la cual jugadores y cuerpo técnico trabajaron sobre los comportamientos y decisiones cotidianas que pueden influir en el desempeño deportivo.

Hábitos, disciplina y concentración

Durante el encuentro también se abordaron aspectos vinculados con la autoconfianza y la concentración, entendiendo que la preparación mental forma parte del rendimiento de los deportistas.

La propuesta buscó que los participantes pudieran incorporar herramientas concretas a su preparación cotidiana y trabajar sobre la manera de afrontar los diferentes desafíos que plantea la actividad deportiva.

Un método para entrenar la mente

Durante la capacitación, los integrantes de la Primera División aprendieron y pusieron en práctica un método de entrenamiento mental basado en tres pasos: respiración y gratitud, visualización y reafirmación de la identidad.

Estas herramientas fueron planteadas como prácticas que pueden incorporarse diariamente y realizarse en pocos minutos, con el objetivo de trabajar la regulación, la concentración y la forma de afrontar los desafíos deportivos.

La preparación más allá de lo físico

Desde Construyendo Valores continúan acercando este tipo de capacitaciones a diferentes instituciones deportivas, con herramientas que buscan complementar el trabajo físico y técnico.

La propuesta apunta a acompañar a los deportistas en su crecimiento integral, incorporando aspectos relacionados con la mente, los hábitos y la disciplina como parte de la preparación cotidiana.

El programa continúa recorriendo instituciones y acercando nuevos recursos para el crecimiento de quienes forman parte del deporte sanjuanino.