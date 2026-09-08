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Construyendo Valores fortaleció el entrenamiento mental en Árbol Verde
POR REDACCIÓN
La Primera División de Árbol Verde participó de una nueva capacitación del programa Construyendo Valores, una propuesta que busca sumar herramientas que complementen la preparación física y técnica de los deportistas.
La actividad se realizó en la Unión Vecinal Barrio Cabot y contó con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. La capacitación estuvo a cargo de la licenciada Eliana Lepez, Master Coach.
La jornada tuvo como eje la temática “Hábitos y disciplina: entrenar la mente para construir rendimiento”, a partir de la cual jugadores y cuerpo técnico trabajaron sobre los comportamientos y decisiones cotidianas que pueden influir en el desempeño deportivo.
Hábitos, disciplina y concentración
Durante el encuentro también se abordaron aspectos vinculados con la autoconfianza y la concentración, entendiendo que la preparación mental forma parte del rendimiento de los deportistas.
La propuesta buscó que los participantes pudieran incorporar herramientas concretas a su preparación cotidiana y trabajar sobre la manera de afrontar los diferentes desafíos que plantea la actividad deportiva.
Un método para entrenar la mente
Durante la capacitación, los integrantes de la Primera División aprendieron y pusieron en práctica un método de entrenamiento mental basado en tres pasos: respiración y gratitud, visualización y reafirmación de la identidad.
Estas herramientas fueron planteadas como prácticas que pueden incorporarse diariamente y realizarse en pocos minutos, con el objetivo de trabajar la regulación, la concentración y la forma de afrontar los desafíos deportivos.
La preparación más allá de lo físico
Desde Construyendo Valores continúan acercando este tipo de capacitaciones a diferentes instituciones deportivas, con herramientas que buscan complementar el trabajo físico y técnico.
La propuesta apunta a acompañar a los deportistas en su crecimiento integral, incorporando aspectos relacionados con la mente, los hábitos y la disciplina como parte de la preparación cotidiana.
El programa continúa recorriendo instituciones y acercando nuevos recursos para el crecimiento de quienes forman parte del deporte sanjuanino.