En una nueva edición de Salud & Bienestar, programa que se emite por HUARPE TV, señal 19.2 de la TDA, Kick y YouTube, el odontólogo Jorge Giampietro abrió las puertas de su consultorio para mostrar cómo trabaja junto a su equipo y explicar por qué la odontología actual va mucho más allá de resolver un dolor de muela. Con atención de urgencias, rehabilitación oral, implantes, prótesis y tratamientos estéticos, el profesional destacó que el verdadero objetivo es brindar soluciones personalizadas y promover una salud bucal integral.

Desde el primer momento, Giampietro dejó en claro cuál es la filosofía que guía su práctica diaria. "El paciente va y encontramos todo lo que le pueda dar una solución", resumió al describir un consultorio donde cada caso se evalúa de manera individual y con una planificación adaptada a las necesidades de cada persona.

Escuchar al paciente, el primer paso del tratamiento

Uno de los aspectos que más destacó el odontólogo fue la importancia del vínculo humano en un contexto donde la tecnología avanza a gran velocidad. Aunque reconoció que la inteligencia artificial y las nuevas herramientas transforman permanentemente la odontología, sostuvo que nada reemplaza la cercanía con el paciente.

"El paciente no sabe qué técnica usamos, pero sí se va a acordar que lo trataste bien, que lo trataste como una persona", afirmó. Para Giampietro, escuchar es una parte esencial del diagnóstico. Antes de indicar un tratamiento, considera fundamental conocer qué espera el paciente, cuáles son sus inquietudes y qué resultado desea alcanzar.

El profesional explicó que muchas personas llegan solicitando un blanqueamiento o carillas porque buscan mejorar la estética de su sonrisa. Sin embargo, aclaró que cada caso requiere una evaluación previa. "Todo punto de trabajo es el diagnóstico. Hay que escuchar al paciente", expresó.

Según detalló, los tratamientos pueden incluir aclaramiento dental, carillas, coronas, implantes, prótesis fijas o removibles y diferentes alternativas de rehabilitación. La elección dependerá tanto de la situación clínica como de las posibilidades y expectativas de cada persona.

La salud bucal comienza mucho antes del dolor

Durante la entrevista también remarcó que uno de los grandes desafíos sigue siendo fomentar la prevención. Muchas personas consultan únicamente cuando aparece una urgencia, una caries avanzada o la fractura de un diente, cuando numerosos problemas podrían evitarse con controles periódicos.

"Cuando ya estamos en la etapa curativa, fracasamos en todo el proceso de prevención", sostuvo. Incluso aseguró que el cuidado bucal comienza desde el embarazo y que el objetivo debería ser que los niños lleguen a la adolescencia sin caries gracias a la educación y a los controles oportunos.

Giampietro recordó además que la boca no puede separarse del resto del organismo. "La salud está relacionada con todo su cuerpo. Es todo un conjunto", afirmó, al insistir en que la salud bucal no debe asociarse únicamente con la estética, sino también con la alimentación, el bienestar general y la calidad de vida.

Otro aspecto que valoró fue la capacitación permanente. Contó que continúa formándose en nuevas técnicas de cirugía guiada y rehabilitación oral porque considera que la actualización profesional es indispensable para ofrecer mejores soluciones a sus pacientes.