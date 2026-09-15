“Contestó mensajes y posteó fotos después de matarla”, contó el hermano de Camila

La familia de Camila Agustina Vechiarello, la joven rosarina de 26 años asesinada en Barreal, San Juan, atraviesa las horas previas a la llegada de sus restos a Rosario. En ese contexto, su hermano Hernán Vechiarello habló con Cadena 3 Rosario y aportó detalles que la familia pudo reconstruir luego del femicidio, entre ellos el uso del teléfono de la víctima después de su muerte.

Según relató,Carlos Gonzalo Riveros, el hombre detenido por el crimen, habría tomado el celular de Camila y utilizado el dispositivo para mantener conversaciones y publicar contenido en sus redes sociales. “Él tomó el celular y se tomó incluso el trabajo de contestar mensajes, de escribir”, afirmó. Y agregó: “Posteó fotos después de matarla”.

Para la familia, ese comportamiento se convirtió en uno de los elementos que les permitió advertir que algo no era normal en las comunicaciones de la joven. Hernán explicó que encontraron mensajes que no coincidían con la manera habitual en la que Camila escribía y detectaron actividad posterior al momento en que, según la investigación, había sido asesinada.

La familia y las señales que no habían advertido

Hernán también se refirió a la relación que Camila mantenía con Carlos Gonzalo Riveros. Según contó, la pareja se había casado y la familia no había recibido hasta entonces un relato directo sobre episodios de violencia.

Consultado sobre si su hermana alguna vez les había contado una situación preocupante, respondió: “La verdad que no, nunca”. Sin embargo, posteriormente consideró que Camila podría no haber podido transmitirles lo que estaba atravesando y mencionó la posibilidad de que hubiera existido una situación de manipulación. El hermano recordó además algunos comportamientos relacionados con el teléfono de la joven que habían observado antes del crimen. “Le manoteaba el teléfono así cuando estaba delante nuestro”, relató.

Hernán vinculó esos antecedentes con la posibilidad de que existieran celos y conflictos dentro de la pareja, aunque aclaró que se trata de una interpretación realizada a partir de lo que la familia pudo conocer después del asesinato.

Una joven con dos carreras y el proyecto de ser gendarme

Más allá de la investigación, el hermano buscó destacar quién era Camila antes del crimen. La joven era oriunda de Rosario y llevaba más de seis meses en San Juan, donde avanzaba en su formación para ingresar a Gendarmería Nacional.

“Ella era una aspirante casi consagrada, diría yo, porque le iba más que bien en su nota”, sostuvo Hernán. También contó que estaba cerca de finalizar la carrera de Enfermería y que tenía un especial vínculo con los animales y la naturaleza.

El hermano también hizo referencia a la situación del acusado dentro de la fuerza de seguridad. Según su relato, Camila tenía buenas calificaciones mientras que él había sido separado de Gendarmería. Para Hernán, esa diferencia podría haber formado parte de los conflictos existentes en la relación.

El traslado de los restos a Rosario

Mientras avanza la investigación judicial en San Juan, la familia aguarda la llegada del cuerpo de Camila a Rosario. Su padre y uno de sus hermanos viajaron para acompañar el traslado por tierra, mientras Hernán permanece junto a su madre y sus otros hermanos. “El cuerpo de Cami está en camino a Rosario”, contó durante la entrevista.

Al recordar a su hermana, Hernán la describió por sus características personales y por los proyectos que tenía antes de su asesinato. “Mi hermana era una mujer que radiaba una dulzura, una belleza interior como exterior”, expresó.

La causa continúa bajo investigación judicial y el acusado permanece detenido por el crimen de la joven aspirante a gendarme.