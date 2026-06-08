Jonathan Alexis Cortez, de 30 años, continúa en terapia intensiva en el Hospital Rawson tras sufrir graves lesiones internas al caer de tres metros de altura en Rivadavia. La UFI Delitos Especiales investiga las medidas de seguridad y su situación laboral.

El estado de salud de Jonathan Alexis Cortez (30) sigue siendo extremadamente delicado. El trabajador, que sufrió una grave caída el pasado miércoles mientras realizaba tareas de poda en el camping de UDAP, en Rivadavia, permanece internado en la terapia intensiva del Hospital Rawson en condición crítica.

Según confirmaron fuentes vinculadas al caso, el joven se encuentra con asistencia médica permanente y presenta una respuesta neurológica casi nula. A pesar de la extrema gravedad de su cuadro, continúa con vida y bajo un estricto seguimiento profesional.

El accidente ocurrió cerca de las 11:50 en el predio ubicado sobre calle Pellegrini. De acuerdo con los datos de la investigación, Cortez perdió el equilibrio mientras podaba y cayó al vacío desde una altura aproximada de tres metros.

Tras el impacto, personal de emergencias lo trasladó de urgencia al nosocomio capitalino. Aunque inicialmente ingresó consciente y con heridas visibles en el cuero cabelludo y en una de sus orejas, su salud se complicó severamente con el correr de las horas debido a lesiones internas provocadas por el golpe.

A raíz de la gravedad de estas contusiones, el damnificado debió ser sometido a varias intervenciones quirúrgicas y quedó alojado en el área de cuidados críticos con pronóstico reservado.

La causa judicial está en manos de la UFI Delitos Especiales, bajo las directivas de los fiscales Victoria Martín e Iván Grassi. Actualmente, los investigadores avanzan en dos frentes clave: la reconstrucción de las circunstancias del hecho para evaluar las condiciones de seguridad y la determinación del vínculo laboral que el trabajador mantenía al momento del siniestro.



