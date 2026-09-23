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Continúa la convocatoria laboral en Capital: buscan cubrir 11 puestos

La convocatoria laboral continúa hasta el 24 de septiembre con vacantes en gastronomía, industria y porcicultura.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La convocatoria laboral continúa abierta hasta este jueves. 

Continúa abierta en la Ciudad de San Juan la convocatoria laboral para cubrir 11 puestos vacantes en empresas locales de los rubros gastronómico, industrial y de porcicultura. Los interesados todavía pueden presentarse a las entrevistas hasta el jueves 24 de septiembre.

Las entrevistas se realizan de 8.30 a 12.30 en la Dirección de Empleo y Desarrollo Productivo, ubicada en Mitre 647 este. Entre los requisitos generales se encuentra ser participante del Programa Fomentar y concurrir con el DNI físico.

Los puestos que siguen disponibles

Una pizzería busca incorporar cinco trabajadores: un cajero, dos mozos y dos cocineros. Para estos últimos puestos se solicita experiencia comprobable y se ofrece inserción laboral directa.

En el sector industrial, una empresa dedicada a desarrollos industriales necesita tres técnicos electrónicos soldadores. La búsqueda está orientada preferentemente a egresados de escuelas técnicas y contempla una instancia de entrenamiento laboral.

Además, continúan disponibles tres vacantes para cuidadores de animales en etapa de maternidad, dentro de una empresa vinculada a la porcicultura y genética.

Para esos puestos se solicita que los postulantes sean residentes del departamento 9 de Julio. La propuesta también será mediante entrenamiento laboral.

Puestos

  • 1 cajero para pizzería.
  • 2 mozos para pizzería.
  • 2 cocineros con experiencia comprobable.
  • 3 técnicos electrónicos soldadores, preferentemente egresados de escuelas técnicas.
  • 3 cuidadores de animales en etapa de maternidad para el sector porcino, con residencia en 9 de Julio.

Cómo participar de la convocatoria

Quienes quieran postularse deberán ser participantes del Programa Fomentar y presentarse personalmente con el DNI físico.

La convocatoria comenzó el 21 de septiembre y continuará hasta el 24, de 8.30 a 12.30, en la Dirección de Empleo y Desarrollo Productivo, en Mitre 647 este.

 

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