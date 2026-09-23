Continúa abierta en la Ciudad de San Juan la convocatoria laboral para cubrir 11 puestos vacantes en empresas locales de los rubros gastronómico, industrial y de porcicultura. Los interesados todavía pueden presentarse a las entrevistas hasta el jueves 24 de septiembre.

Las entrevistas se realizan de 8.30 a 12.30 en la Dirección de Empleo y Desarrollo Productivo, ubicada en Mitre 647 este. Entre los requisitos generales se encuentra ser participante del Programa Fomentar y concurrir con el DNI físico.

Los puestos que siguen disponibles

Una pizzería busca incorporar cinco trabajadores: un cajero, dos mozos y dos cocineros. Para estos últimos puestos se solicita experiencia comprobable y se ofrece inserción laboral directa.

En el sector industrial, una empresa dedicada a desarrollos industriales necesita tres técnicos electrónicos soldadores. La búsqueda está orientada preferentemente a egresados de escuelas técnicas y contempla una instancia de entrenamiento laboral.

Además, continúan disponibles tres vacantes para cuidadores de animales en etapa de maternidad, dentro de una empresa vinculada a la porcicultura y genética.

Para esos puestos se solicita que los postulantes sean residentes del departamento 9 de Julio. La propuesta también será mediante entrenamiento laboral.

Puestos

1 cajero para pizzería.

2 mozos para pizzería.

2 cocineros con experiencia comprobable.

3 técnicos electrónicos soldadores, preferentemente egresados de escuelas técnicas.

3 cuidadores de animales en etapa de maternidad para el sector porcino, con residencia en 9 de Julio.

Cómo participar de la convocatoria

Quienes quieran postularse deberán ser participantes del Programa Fomentar y presentarse personalmente con el DNI físico.

La convocatoria comenzó el 21 de septiembre y continuará hasta el 24, de 8.30 a 12.30, en la Dirección de Empleo y Desarrollo Productivo, en Mitre 647 este.