Este martes 22 de septiembre se realizará un operativo de salud visual gratuito en Rawson para personas desde los 6 años que no cuenten con cobertura de salud. La jornada será de 8 a 12 en el CAPS del barrio Río Blanco, donde los equipos oftalmológicos realizarán controles, mediciones y graduaciones para quienes necesiten anteojos.

La actividad forma parte del programa de salud visual “Te veo bien”, impulsado por la Dirección de Asistencia del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. La propuesta busca facilitar el acceso a controles oftalmológicos y, cuando sea necesario, a anteojos con la corrección adecuada para mejorar la visión de lejos y de cerca.

Dónde será la atención

El operativo tendrá lugar en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Río Blanco, ubicado sobre calle Segundo Sombra, entre Devoto y Calvento, cerca de San Miguel y Doctor Ortega.

Durante la jornada, los profesionales realizarán los controles visuales correspondientes y tomarán los parámetros necesarios para determinar la graduación de los anteojos. Además, quienes requieran lentes podrán elegir el marco dentro de las opciones disponibles por el programa.

Qué requisitos hay que presentar

Las personas interesadas deberán concurrir con el DNI original y una copia. También tendrán que presentar el Certificado de Negativa de Anses, que acredita que no cuentan con cobertura social.

El operativo está destinado a personas a partir de los 6 años que necesiten realizar controles de visión y no tengan cobertura de salud. No se trata solamente de una evaluación inicial, ya que la propuesta contempla la medición de los parámetros necesarios para la posterior confección de los anteojos cuando corresponda.

Una iniciativa para facilitar el acceso a la salud visual

El programa “Te veo bien” busca garantizar el acceso a controles y elementos de corrección visual para personas que no cuentan con cobertura. Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano señalaron que la iniciativa apunta a mejorar la calidad de vida mediante la detección de problemas de visión y la provisión de lentes adecuados.

De esta manera, el operativo permitirá que niños, adolescentes y adultos que cumplan con los requisitos puedan acceder a una evaluación oftalmológica y, en caso de necesitarlo, avanzar en la obtención de anteojos con la graduación correspondiente.