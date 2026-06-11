El Gobierno anunció la preadjudicación al consorcio Jan de Nul – Servimagnus (del magnate Alfredo Román), pero la trama detrás de los pliegos expone un direccionamiento diseñado a medida para el gigante belga y sus socios locales: el holding de Ricardo Román, los hermanos Neuss, Juan Ondarcuhu y Gustavo Elías.

Se trata de un negocio por 30 años en la principal privatización de la era Javier Milei que ahora se encamina a los tribunales.

El "empate" calculado de una oferta económica que resultó en todo un decorado. El mecanismo para garantizar la victoria del operador actual se escondió en la ingeniería del pliego.

El Gobierno impuso una banda de precios mínimos para el cobro del peaje por tonelada que navegara el Río Paraná. Al fijar un piso (u$s 3,80 para la etapa 0; u$s 4,65 para la 1; y u$s 5,78 para la 2), tanto Jan de Nul como su única competidora en carrera, “Deme NV”, ofertaron exactamente el mismo valor base para no autoexcluirse.



El dato clave: con la oferta económica empatada de forma inducida, los 120 puntos del peaje quedaron anulados en los hechos. La compulsa real se definió exclusivamente en los 80 puntos de la evaluación técnica, donde Jan de Nul corría con ventajas exclusivas.

El pliego sobreestimó la experiencia en el mercado local y exigió calados máximos sin justificación técnica aparente, otorgándole al operador actual una ventaja de casi 8 puntos entre ambos rubros.

Señalización y monitoreo: Sumó otros 2 puntos de diferencia, área donde entrarán en juego los socios locales encargados del balizamiento.

Alertas de inteligencia y la intervención de la Justicia, el proceso quedó bajo la lupa de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y genera un fuerte monitoreo por parte de agencias de los Estados Unidos debido a dos factores críticos:



Contactos incompatibles: La Comisión Evaluadora está integrada por exmiembros de la disuelta AGP, hoy bajo la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn). Informes de inteligencia detectaron contactos prohibidos entre funcionarios de la agencia y ejecutivos de Servimagnus luego de lanzada la licitación.



Una deuda fantasma de u$s 78 millones: Los investigadores judiciales ponen la mira sobre un pasivo de u$s 78 millones que el Estado supuestamente mantiene con Jan de Nul, del cual se tendrá que hacer cargo la propia concesión ganadora.

Para la Justicia, no existen precisiones de cómo se generó ni qué compone dicho monto. El desembarco de los socios locales no es casual. La estructura asegura un control logístico total de la traza fluvial y marítima de la vía navegable troncal, también mal llamada “Hidrovía” que es nada menos que el mismo Río Paraná.

Las operaciones portuarias y transporte, se calculan unos 4.000 contenedores por mes que salen del río al mar. A pesar de las denuncias de la brasileña DTA Engenharia por supuesta falsificación de avales y los reclamos de DEME, los plazos de impugnación expiran esta semana. El Poder Ejecutivo se encamina a consagrar una adjudicación donde todos los actores prefirieron "fingir demencia" ante la letra chica.

