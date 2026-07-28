Convocan a sanjuaninos a una red de inteligencia colaborativa para temas sociales

En un escenario donde la tecnología y la inteligencia artificial evolucionan a pasos agigantados, surgen nuevas metodologías para abordar problemáticas históricas. La asociación civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) lanzó una convocatoria nacional para integrar a diferentes sectores en una red horizontal que busca transformar datos en soluciones reales para la comunidad.

La propuesta se basa en el principio de que la inteligencia colectiva supera los resultados individuales. Mediante un esquema de trabajo remoto y el uso de herramientas digitales avanzadas, profesionales y ciudadanos colaboran bajo un modelo descentralizado para generar conocimiento abierto, transparente e innovador.

Desde la organización señalan que este paradigma, inspirado en el concepto de "Nuevo Poder", busca romper con las estructuras tradicionales de investigación. En lugar de concentrar la información en pocas instituciones, plantean construir inteligencia pública a partir de la suma de saberes interconectados.

Minería, fiscalidad y cultura, ejes de acción

Actualmente, la entidad impulsa tres proyectos estratégicos de impacto público que requieren del aporte colaborativo de actores territoriales, técnicos y organizaciones de la sociedad civil de todo el país:

Índice de Transparencia en la Minería Argentina (ITMA): Esta herramienta resulta clave para provincias productoras. Evalúa la calidad y disponibilidad de la información pública de impacto ambiental en operaciones mineras, facilitando el control ciudadano, el análisis técnico de comunidades y la toma de decisiones basada en evidencia.

Monitoreo Fiscal: Consiste en un sistema abierto para relevar y analizar la carga impositiva provincial sobre personas y empresas. El objetivo es consolidar informes útiles para el sector productivo y la ciudadanía, abriendo la participación a economistas, centros de estudio e investigadores independientes.

Radar Cultural: Una plataforma digital que visibiliza y geolocaliza espacios culturales independientes. Busca potenciar la llegada del público y fomentar alianzas entre gestores e instituciones.

Cómo sumarse a la red

"Nuestro objetivo es la innovación social, conectar personas y organizaciones que trabajan sobre los mismos temas para transformar datos dispersos en inteligencia útil para la toma de decisiones y el fortalecimiento democrático", afirmó Juan Manuel Perez Naufel, director ejecutivo de ICD.

La convocatoria está dirigida a universidades, centros de investigación, colectivos ambientales, gestores culturales, economistas, medios de comunicación y ciudadanos de San Juan y de todo el país, dispuestoa a aportar al desarrollo sostenible.

Las organizaciones y personas interesadas en sumarse como aliadas o voluntarias pueden contactarse a través del correo [email protected] o vía WhatsApp al 112 744 0567.