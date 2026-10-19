La familia de Germán Galleguillo convocó a una marcha pacífica para este martes 20 de octubre, a las 9:30, con el objetivo de reclamar justicia por su muerte. Bajo la consigna “Tu familia no te olvida”, sus seres queridos invitaron a vecinos, amigos y a toda la comunidad a acompañarlos en una movilización marcada por el dolor y la búsqueda de respuestas.

La convocatoria fue difundida a través de las redes sociales mediante un afiche que lleva la fotografía de Germán junto a la palabra “Justicia” y un lazo negro en señal de luto. El mensaje busca mantener vivo su recuerdo y visibilizar el reclamo de sus familiares.

Según informaron los organizadores, la concentración se realizará en el centro de la plaza, aunque en la publicación no se especificó el nombre del espacio público. Además, solicitaron a quienes participen que lleven carteles con mensajes alusivos al pedido de justicia.

“Tu familia no te olvida”: el mensaje detrás de la movilización

La frase elegida por los familiares refleja el sentimiento que acompaña la convocatoria. A través de esta marcha, buscan reunir a quienes conocieron a Germán y a todas aquellas personas que deseen solidarizarse con su pedido de justicia.

El afiche también incluye la consigna “Por un mundo más justo”, con la que la familia invita a la comunidad a participar de una manifestación pacífica y acompañar su reclamo.

De esta manera, este martes se espera una jornada de encuentro y acompañamiento para recordar a Germán Galleguillo y exigir justicia por su fallecimiento.