Del 2 al 13 de noviembre, todos los argentinos —y en particular los sanjuaninos— podrán enviarle cartas, postales, mensajes, oraciones y expresiones de afecto al papa León XIV sin ningún costo.

La iniciativa, denominada “Una carta para León XIV”, fue implementada por Correo Argentino en el marco de la histórica visita del Sumo Pontífice a la Argentina, y estará disponible en todas las sucursales del país.

La propuesta busca reunir los saludos, los buenos deseos y las muestras de fe de los ciudadanos antes de la llegada del Santo Padre. En la provincia de San Juan, la convocatoria está abierta no solo a vecinos particulares, sino también a parroquias, comunidades religiosas, instituciones educativas y organizaciones que deseen sumarse colectivamente.

Para realizar los envíos no será necesario abonar estampillas ni pagar ningún tipo de servicio. Los interesados deberán acercarse a cualquier oficina de Correo Argentino con su sobre y detallar los siguientes datos de envío:

Destinatario: Su Santidad el Papa León XIV.

Casilla de Correo: N.º 4224.

Código Postal: C1041WBQ.

Leyenda especial: En el ángulo superior derecho del sobre deberá figurar la frase “Mensaje a León XIV”.

Asimismo, las instituciones participantes cuentan con la modalidad de reunir las misivas de sus integrantes y presentarlas de manera conjunta en la sucursal más cercana, adjuntando una lista con los nombres completos de los remitentes.

Una vez finalizado el período de recepción el 13 de noviembre, Correo Argentino centralizará la totalidad de las cartas y postales recolectadas en San Juan y en el resto del territorio nacional para coordinar su traslado y entrega formal ante la Santa Sede.