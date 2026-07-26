La adolescente de 17 años que era intensamente buscada en Corrientes fue encontrada este domingo sana y salva, luego de que la Justicia activara la Alerta Sofía para reforzar el operativo de búsqueda.

La joven había sido vista por última vez el viernes y, desde ese momento, sus familiares habían perdido contacto con ella. Ante la preocupación por su paradero, las autoridades difundieron sus datos y características físicas para solicitar la colaboración de la comunidad.

Durante las horas de búsqueda, la madre de la adolescente, Alejandra, había brindado detalles sobre los últimos momentos en los que tuvo comunicación con su hija. Según relató, la joven se había encontrado con su novio, un hombre de 37 años, para trasladarse hasta la localidad de Felipe Yofre, un pueblo cercano.

“Ella me llamó hace un ratito y me pidió que la vaya a buscar, pero me cortó la llamada y se apagó el celular”, había contado la mujer. También señaló que en una comunicación anterior había notado a su hija afectada.

La madre además afirmó que su hijo llegó a encontrarse con el hombre y sostuvo que él "habría querido llevársela a Brasil". Según indicó, el sujeto quedó a disposición de la Justicia y será citado a declarar.

Tras el hallazgo de la adolescente, los investigadores continúan trabajando para reconstruir qué ocurrió durante las horas en las que permaneció desaparecida y determinar si existió algún delito.

La causa permanece bajo investigación judicial, mientras se analizan los testimonios y elementos reunidos durante el operativo que permitió encontrar a la joven.