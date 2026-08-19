Obras Sanitarias (OS) informó que desde este miércoles 19 de agosto habrá un corte de tránsito que se extenderá durante 10 días en un sector de Capital, debido a trabajos de renovación de la red cloacal.

Las tareas se realizarán sobre calle Mansilla, entre avenida Libertador General San Martín y Echegaray, donde personal del Servicio Cloaca trabajará en el reemplazo de una colectora.

Información de Obras Sanitarias.

Según detalló OSSE, se renovará una colectora de asbesto cemento de 150 milímetros por una nueva cañería de PVC de 160 milímetros, con el objetivo de mejorar la infraestructura sanitaria del sector.

Para poder ejecutar los trabajos será necesario interrumpir completamente el tránsito vehicular en el tramo mencionado durante 10 días.

Desde el organismo indicaron que la zona permanecerá debidamente señalizada mientras duren las obras. Además, se colocarán carteles para orientar a los conductores hacia calles alternativas y desvíos.

Ante esta situación, se recomienda a quienes circulen habitualmente por la zona tomar precauciones, utilizar recorridos alternativos y respetar la señalización instalada en el lugar.

Para consultas, OS mantiene habilitada su línea de WhatsApp 264 506 4444 y el teléfono gratuito 0800-222-6773.