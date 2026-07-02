La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que este miércoles 2 y jueves 3 de julio permanecerá interrumpido el tránsito en calle Güemes, entre avenida Libertador General San Martín y Laprida, debido a trabajos de pavimentación.

Mientras duren las tareas, los conductores deberán optar por calles alternativas para continuar con su recorrido. De esta manera, se busca facilitar el avance de la obra y reducir los inconvenientes en la zona intervenida.

Tramo que estará cortado.

La intervención se enmarca en el Plan 50 Cuadras y el Plan de Pavimentos Urbanos, que la comuna desarrolla junto al Gobierno de San Juan con el objetivo de renovar y modernizar más de 80.000 metros cuadrados de calzada en el microcentro capitalino.

Según las estimaciones de la empresa encargada de ejecutar la obra, el proyecto completo tendrá un plazo aproximado de seis meses, mientras que las tareas en cada cuadra demandarán un promedio de tres días, siempre que las condiciones de trabajo permitan cumplir con el cronograma previsto.

Desde el municipio explicaron que, de acuerdo con las características de cada intervención, en algunos sectores se evaluará mantener habilitada parte de la circulación vehicular mientras se desarrollan los trabajos. En otros casos, como ocurre con calle Güemes, será necesario aplicar un corte total del tránsito.

Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución por la zona y optar por calles alternativas para evitar demoras mientras se ejecutan las tareas de pavimentación.