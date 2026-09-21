El departamento de Zonda enfrenta por estas horas una severa crisis de suministros básicos desencadenada tras las jornadas dominadas por intensas ráfagas de viento Zonda y Sur. De acuerdo con lo reportado por los vecinos, los cortes de energía eléctrica comenzaron hace aproximadamente 20 horas con la llegada de los vientos más intensos. Si bien en algunos sectores del departamento el servicio eléctrico ya ha comenzado a restablecerse paulatinamente, en vastas zonas del territorio la interrupción de luz persiste de forma crítica.

Esta falta prolongada de suministro eléctrico constituye la causa raíz de la parálisis en el resto de los servicios públicos esenciales. En particular, la distribución de agua potable en el departamento que depende de forma directa del funcionamiento de electrobombas. Al interrumpirse la electricidad, el bombeo se detuvo por completo, dejando a los hogares e instituciones sin suministro de agua. Del mismo modo, las redes e infraestructura de conectividad sufrieron caídas masivas, generando una falla simultánea que afecta tanto a los domicilios particulares como a la operatividad de organismos fundamentales.

Impacto crítico en agua potable e infraestructura de Internet

La interrupción del agua potable supera holgadamente las 20 horas consecutivas y alcanza a la totalidad del territorio departamental. A su vez, la conectividad e Internet se encuentran completamente caídos desde la tarde del domingo. Para los vecinos de la zona, la falta de agua en las viviendas dificulta tareas elementales de higiene, alimentación y salud familiar, mientras que la falta de conectividad interrumpe actividades laborales y comerciales.

Esta doble restricción ha sumido a la comunidad en un estado de vulnerabilidad generalizada. La ausencia de energía eléctrica para operar bombas de agua y sostener la infraestructura de telecomunicaciones ha dejado a familias enteras aisladas y desabastecidas.

Parálisis en organismos públicos y centros asistenciales

El colapso de los servicios esenciales también ha impactado de lleno en la operatividad de las principales instituciones públicas del departamento. La caída de Internet, la falta de luz y la falla en los sistemas computacionales comprometen severamente el funcionamiento diario de la Municipalidad de Zonda, la Comisaría departamental, el Juzgado de Paz y el Centro de Salud local.

Estas dependencias operan con extremas dificultades, viéndose imposibilitadas de atender al público con normalidad, procesar trámites administrativos o gestionar expedientes y denuncias de manera digital. En el Centro de Salud, la carencia de agua corriente obstaculiza la higiene sanitaria adecuada, comprometiendo la atención primaria. Ante esta difícil coyuntura, los vecinos han definido la situación con una frase contundente: "Sin Internet, sin sistemas y sin agua".

Dificultades cotidianas en la comunidad y comercios

La parálisis de los servicios básicos repercute profundamente en la dinámica social y económica de Zonda. En el ámbito doméstico, las familias se ven obligadas a buscar alternativas para acopiar agua potable. Asimismo, comerciantes locales no pueden procesar cobros electrónicos ni mantener la cadena de frío de ciertos productos debido a la inestabilidad eléctrica.

Por otro lado, el trabajo a distancia y la educación escolar permanecen interrumpidos por la falta prolongada de conectividad. La imposibilidad de efectuar trámites bancarios o gestiones comunitarias genera un malestar creciente en la población, que ve alterada su rutina habitual a causa de las severas deficiencias en las redes de servicios.

Incertidumbre y reclamos por un cronograma de solución

A pesar de que los vecinos identifican al corte de luz por el viento Zonda como los desencadenantes del colapso, las autoridades municipales no han brindado precisiones oficiales respecto al origen técnico puntual de las fallas ni sobre los organismos responsables de la reparación.

Hasta este lunes, no existía una solución confirmada ni un cronograma de restablecimiento para el suministro de agua y la conectividad a Internet. La población aguarda con urgencia definiciones oficiales y el despliegue de cuadrillas técnicas que garanticen la pronta normalización de la energía, el bombeo de agua y las telecomunicaciones en todo el departamento.