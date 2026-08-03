Las tareas de infraestructura dispuestas por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan generan modificaciones temporales en el esquema habitual de circulación del área central. Según lo comunicado de forma oficial por las autoridades locales, los sectores afectados abarcan arterias de intenso flujo vehicular, por lo que se apela a la paciencia de los automovilistas. La intención de estos trabajos radica en concretar mejoras necesarias en la red vial comunal durante las jornadas programadas.

En cuanto a los sectores específicos, el cronograma contempla una interrupción prolongada en la calle Maipú, en el tramo comprendido entre Catamarca y Sarmiento, medida que se extiende desde el 31/07 hasta el 05/08, manteniéndose exclusivamente la posibilidad de paso para los frentistas de la zona. Asimismo, durante la jornada del lunes 03/08 se concentran múltiples interrupciones de tránsito en otros tres puntos clave de la ciudad.

Las restricciones de esta jornada puntual incluyen el bloqueo total en la avenida Córdoba, entre avenida Rioja y Güemes, como así también en la calle Güemes, en el trayecto que va desde Rivadavia hasta Santa Fe. A su vez, en la calle Laprida se aplican cortes parciales entre Sarmiento y General Acha.

Desde el municipio difundieron la recomendación directa a los conductores donde solicitan "circulá con precaución y respetá la señalización" para evitar demoras e imprevistos durante los trayectos diarios.