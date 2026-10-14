Los usuarios residenciales de la provincia de San Juan enfrentan complicaciones con el servicio eléctrico y buscan soluciones urgentes. Ante las dudas sobre el procedimiento administrativo, es fundamental conocer las herramientas disponibles para formalizar las quejas correspondientes ante la empresa distribuidora. Siempre se debe colocar el nombre de los protagonistas, en este caso los clientes damnificados y la compañía Naturgy San Juan, en la primera parte del texto para enmarcar la situación.





El primer inconveniente frecuente se vincula con las boletas que registran montos desproporcionados en comparación con los periodos anteriores. Para iniciar este trámite de objeción comercial, la persona afectada tiene que controlar el medidor de su hogar y anotar los números actuales antes de comunicarse con los canales de atención. Si la cifra real resulta menor a la lectura que figura en la boleta enviada por la empresa, queda en evidencia que existió una equivocación por parte de los operarios de la distribuidora.

Las vías habilitadas para asentar la queja por errores de facturación incluyen el portal web de la Oficina Virtual y la aplicación móvil oficial denominada Naturgy SJ OV. En estas plataformas digitales se debe ingresar a la sección de trámites comerciales y seleccionar la opción específica para la impugnación de facturas por desvíos en la medición. Es un derecho del usuario exigir el número de constancia correspondiente para realizar el seguimiento del trámite y verificar el estado de su resolución.

Reporte por falta de suministro

El segundo escenario crítico se presenta con las interrupciones imprevistas del servicio eléctrico o los problemas graves relacionados con la baja o alta tensión en la red. Para este tipo de contingencias técnicas, la vía de comunicación más rápida es la línea telefónica gratuita 0800 666 3637 que funciona durante las 24 horas del día. Este canal directo permite que los operadores generen una orden de asistencia para que una cuadrilla acuda al domicilio afectado.

Los cortes del suministro también se pueden reportar de manera digital mediante la aplicación para teléfonos celulares o ingresando directamente desde el navegador de internet. Dentro del menú de usuario, el cliente debe buscar la pestaña de contingencias técnicas y seleccionar la opción que describe la falta de energía en su propiedad. El sistema informático proporciona un código de reporte que sirve para monitorear el avance de las tareas de reparación en tiempo real.

Intervención del organismo de control

Cuando la distribuidora no brinda una respuesta satisfactoria dentro de los plazos establecidos o si las interrupciones reiteradas provocan averías en las instalaciones, se debe acudir al ente regulador. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad recibe los expedientes no resueltos a través de su formulario digital de reclamos en la página web oficial. Para este proceso es obligatorio presentar el código numérico de la gestión previa que fue otorgado originalmente por la compañía de energía.

La intervención del organismo estatal busca determinar si corresponden devoluciones de dinero o bonificaciones de crédito para los usuarios que sufrieron pérdidas materiales o cobros indebidos. Ante estas situaciones, un portavoz de la entidad reguladora vecinal manifestó que "los ciudadanos deben exigir su comprobante de reclamo porque es el único documento que nos permite sancionar a la prestadora y exigir reintegros de $10000 o más según el daño provocado". De este modo, la resolución del conflicto queda bajo la supervisión de las autoridades provinciales competentes.