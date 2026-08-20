En el marco de los trabajos de puesta en valor y mejora de la calzada comprendidos dentro del Plan 50 Cuadras, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan anunció una serie de intervenciones viales sobre la calle Mitre previstos para este jueves 20 de agosto. Las tareas incluirán trabajos de repavimentación, bacheo y limpieza en diversos tramos, por lo que se registrarán cortes e interrupciones temporales de la circulación vehicular durante la jornada.

De acuerdo a la planificación informada por la comuna capitalina, las obras comenzarán con la finalización de las tareas de repavimentación en el tramo de calle Mitre comprendido entre Aberastain y Caseros. De forma simultánea, se encararán trabajos de pavimentación nuevos en el tramo entre Jujuy y Aberastain, afectando la transitabilidad en esa arteria del microcentro.

Adicionalmente, se prevé una intervención de unas cuatro horas de duración sobre calle Mitre entre Avenida Rioja y Jujuy, donde las cuadrillas municipales ejecutarán labores de bacheo y limpieza profunda. Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, prestar atención a la señalización vial dispuesta en la zona y utilizar vías alternativas para evitar demoras en el tránsito.



